Presidentti työskentelee kesän pääosin kesävirka-asunnollaan – presidenttipari siirtyy perjantaina Kultarantaan

Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb siirtyvät perjantaina kesävirka-asunnolle Naantalin Kultarantaan, kertoo presidentin kanslia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Siellä pidetään myös useita tapahtumia.

Alkukesän suurin tapahtuma alueella on presidentin kesäkuun puolivälissä isännöimät Kultaranta-keskustelut. Kultarannassa pidetään myös kahden vuoden tauon jälkeen Naantalin musiikkijuhlien puistokonsertti 6. kesäkuuta.

Kultarannan puistossa on tänä kesänä esillä veistosnäyttely Kerrostumia. Näyttelyssä on teoksia seitsemältä nykykuvanveistäjältä, jotka hyödyntävät töissään erityisesti puuta ja kiveä. Näyttely avataan perjantaina, ja se on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti.