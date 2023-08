Presidenttiehdokkaaksi valittu Halla-aho: Kiina-riippuvuutta purettava systemaattisesti

Perussuomalaisten puoluekokous on virallisesti valinnut eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon puolueen presidenttiehdokkaaksi. Muita ehdokkaita presidenttikisaan ei perussuomalaisissa ollut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Halla-aho sanoi valintansa jälkeen, että perussuomalaiset osallistuu presidentinvaaleihin samoista syistä kuin kaikkiin muihinkin vaaleihin.

- Edistämään meille tärkeitä tavoitteita ja arvoja ja tavalla, jolla kukaan muu ei niitä edistä.

Hän sanoi, että presidentillä on kaksi keskeistä tehtäväaluetta ja niistä ensimmäinen on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen.

– Sen suhteen useiden puolueiden ja niiden ehdokkaiden välillä ei onneksi ole kovin suuria erimielisyyksiä tavoitteiden suhteen, hän sanoi.

Hänen mukaansa äänestäjien arvioitavaksi tulee lähinnä pätevyys tehtävien hoitamiseen ja se, osaako ehdokas arvioida turvallisuusympäristöä rehellisesti. Hänen mukaansa sinisilmäisyys ja realismin puute ovat erityisen huonoja ominaisuuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Halla-aho painotti puheessaan erityisesti Kiinaan liittyviä kysymyksiä.

- Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti, kuinka vaarallista on rakentaa taloudellisia riippuvuussuhteita totalitaarisiin valtioihin. Kuitenkaan energiariippuvuus Venäjästä ei ollut mitään verrattuna siihen riippuvuuteen, joka länsimailla on Kiinan teollisesta tuotannosta, hän sanoo.

Halla-ahon mukaan tätä riippuvuutta on ruvettava systemaattisesti purkamaan hyvän sään aikana protektionistisilla työkaluilla EU:n tasolla.

Halla-ahon mukaan toinen presidentin tehtävä on toimia arvojohtajana. Hänen mukaansa kansalaisten on ehdokasvalintaansa pohtiessaan syytä miettiä, mitä hän haluaa kuulla esimerkiksi presidentin uudenvuoden puheessa

HALLA-AHO kiitteli sekä puolueen puheenjohtaja Riikka Purraa pidetystä puheesta että muita perussuomalaisia annetuista kannatuspuheenvuoroista.

- Niiden lukumäärä ja niiden sisällön ylitsevuotavuus sai minut hämilleni ja jouduin hetkittäin kaivamaan roskaa silmästäni pois.

Halla-aho kritisoi puheessaan voimakkaasti sekä vasemmistoa että mediaa. Hän kuvaili perussuomalaisten olleen ”silmittömän hyökkäyksen” kohteena hallituksen muodostamisesta lähtien.

Halla-aho sanoi puheessaan muun muassa, että toisto on kaiken propagandan a ja o.

- Toistolla suuri osa suomalaisista on saatu uskomaan, että maahanmuutto, joka on ilmeisen vahingollista ja vaarallista, olisikin hyvä asia, jota kannattaa tukea. Toistolla on saatu monet uskomaan, että on oikein kannattaa ilmastopolitiikkaa, josta on suomalaisille paljon haittaa ja joka ei vaikuta ilmastonmuutokseen mitenkään.

Halla-ahon mukaan toistolla on saatu ihmiset myös uskomaan, että ”sukupuoli on ilmoitusasia”.

HALLA-AHO valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuonna 2017. Pian valinnan jälkeen puolue hajosi. Halla-aho toimi puheenjohtajana vuoden 2021 elokuuhun asti.

Halla-aho on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän on kansanedustajuuden lisäksi toiminut myös europarlamentaarikkona.

Hän toimi osan viime vaalikaudesta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana.

Halla-aho on aikoinaan tullut tunnetuksi Scripta-blogistaan, jonka hän perusti 2000-luvun alkupuolella. Blogin vieraskirjasta on saanut myös alkunsa Hommaforum-keskustelupalsta.