Pro: leikkaukset jarruttavat jo yksityisiä investointeja – ”Valtion ei pidä säästää henkilöstökuluistaan”

Ammattiliitto Pro esittää hallituksen kehysriihen alla huolensa yksityisen sektorin investointiympäristön tilasta. Liiton hallituksen mukaan valtiohallinnon henkilöstöleikkaukset jarruttavat jo nyt yksityisten investointien etenemistä.

Orpon hallitus kokoontuu ensi viikolla kehysriiheen päättämään valtiontalouden suunnasta tuleviksi vuosiksi. Luvassa on hallituspuolueiden esittämien arvioiden mukaan satojen miljoonien lisäleikkauksia.

Pron mukaan valtionhallintoon jo kohdistuneet 520 miljoonan euron leikkaukset ovat alkaneet näkyä valtionhallinnon palvelutason heikentymisenä, mikä liiton mukaan vaikuttaa jo Suomen kasvuun.

– Monet yksityisen sektorin investointihankkeet seisovat, kun luvitus on hidastunut henkilöstöpulan seurauksena, Pron tiedotteessa todetaan.

Pron hallitus muistuttaa, että toimivat valtionhallinnon luvitus- ja valvontapalvelut ovat elintärkeitä yrityksille. Voimakas leikkaaminen valtionhallinnon resursseista johtaa Pron mukaan siihen, että kansalaisten ja yritysten kasvavia tarpeita palvellaan yhä pienemmällä henkilöstöllä.

– Leikkauksissa on menty liian pitkälle, ja luvituksen tukkeutumisesta on tullut talouskasvun este. Valtion ei pidä säästää henkilöstökuluistaan – päinvastoin, tarvitaan lisäkäsiä turvaamaan elintärkeitä luvitus- ja valvontatoimintoja, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo tiedotteessa.

Pron mukaan leikkaukset näkyvät erityisesti maakunnallisten, yrityksille suunnattujen palvelujen heikentymisenä, kun palveluverkkoa on karsittu.

Pron mukaan on myös ilmeistä, että työsuojeluviranomaisten työhön on liian vähän resursseja.

– Kiinnijäämisriski työvoiman hyväksikäyttötapauksissa ja ihmisoikeusrikkomuksissa on niin alhainen, että ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytöstä on tullut Suomessa monella alalla enemmän sääntö kuin poikkeus.