Pro: ”UPM jatkaa jääräpäisesti kannattavien tehtaiden seisottamista ja syyttää siitä muita”

Ammattiliitto Pron paperiteollisuuden neuvottelukunta tuomitsee kannanotossaan metsäyhtiö UPM:n toiminnan kotimaan työmarkkinoilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Neuvottelukunta muistuttaa, että UPM:n pyrkimys heikentää työntekijöidensä työehtoja on johtanut jo yli kymmenen viikkoa kestäneeseen lakkoon, jonka loppua ei ole näkyvissä.

”Yhtiö esittää haluavansa sopia työehdoista, mutta käytännössä se pyrkii sanelemaan ne yksipuolisesti. Toimihenkilöiden osalta UPM ei ole edes suostunut neuvottelemaan työehdoista ja on päätynyt jo määrittelemään ne oman näkemyksensä mukaan”, kannanotossa kerrotaan.

Pron paperiteollisuuden neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen suurimman Suomessa toimivan alan yrityksen luottamushenkilöitä.

Neuvottelukunnan mukaan Pron tekemä työmarkkinatutkimus paljastaa UPM:llä työskentelevien liiton jäsenten luottamuksen työnantajaan romahtaneen radikaalisti viimeisen vuoden aikana. Romahdus on Pron mukaan hyvin poikkeuksellinen, kun verrataan ammattiliiton jäsenten vastauksiin yleisesti.

”Luottamuspulan vuoksi lukuisten esihenkilöiden sekä asiantuntijoiden osaamispääoman siirtyminen UPM:ltä muihin yrityksiin on ymmärrettävää, vaikka ei eduksi yritykselle. Pron tietojen mukaan yhä useampi UPM:n toimihenkilö on vaihtanut työpaikkaa. Kymmenien osaajien lähtö UPM:ltä on poikkeuksellista, sillä tyypillisesti vaihtuvuus on hyvin vähäistä ja työsuhteet poikkeuksellisen pitkiä.”

Kannanotossa huomautetaan, että Euroopan suurimpana paperin valmistajana UPM ei ole viime syksystä alkaen pystynyt vastaamaan kasvaneeseen painopapereiden kysyntään.

”Monista asiakkaidensa ja muiden alan toimijoiden vetoomuksista huolimatta UPM jatkaa jääräpäisesti kannattavien tehtaiden seisottamista ja syyttää siitä muita.”

UPM vaarantaa toiminnallaan erittäin hyvin kannattavan yrityksen tulevaisuuden ja työpaikat.

Pron paperiteollisuuden neuvottelukunta arvioi, että UPM:n työntekijöiden ja asiakkaiden luottamuksen menettäminen ei voi olla vaikuttamatta yrityksen toimintaan sekä tulokseen. Neuvottelukunta uskoo, että se tullaan varmasti huomioimaan myös osakkeenomistajien keskuudessa.

”Useiden satojen miljoonien menetystä ei kuitata hetkessä edes painopapereiden kysynnän johdosta saatavilla tilapäisillä hinnankorotuksilla.”

Kannanotossa toivotaan, että maaliskuun lopulla pidettävä yhtiökokous ”ottaa asiaan kantaa ja tekee tarvittavat johtopäätökset yrityksen ylimmän johdon kyvykkyydestä jatkaa tehtävissään”.

”Ammattiliitto Pron paperiteollisuuden neuvottelukunnan näkemyksen mukaan UPM vaarantaa tarpeettomasti omalla toiminnallaan erittäin hyvin kannattavan yrityksen tulevaisuuden ja työpaikat.”

Pron paperiteollisuuden neuvottelukunta käsittelee yrityskohtaisten työehtosopimusneuvottelujen tulokset ja esittää Pron hallitukselle niiden hyväksymistä tai hylkäämistä. Neuvottelukunta tekee tarvittaessa myös esityksiä työtaistelutoimenpiteistä.