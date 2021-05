Professori arvosteli toimeentulotuen leikkauksia poikkeusoloissa – Näin Kela vastaa

Kela kiistää sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon väitteen, jonka mukaan toimeentulotuen perusosan alentamiset olisivat moninkertaistuneet, kun tukipäätökset siirtyivät kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Simo Alastalo Demokraatti

Hiilamo kirjoitti Ylen kolumnissaan, että Kela alensi vuosina 2019 ja 2020 toimeentulotuen perusosaa 27 000 kertaa. Kunnat tekivät aiemmin 100-200 euron alentamisia ”muutama tuhat” vuodessa.

Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula ei tiedä mihin Hiilamo viittaa.

– Ei tästä ole mitään tutkittua vertailutietoa kunta-ajalta. En ole nähnyt mitään selvitystä, että pitääkö tämä paikkansa vai ei.

Pajulan mukaan Kuntaliitto on selvittänyt asiaa viime vuonna ja liiton käsitys on, että Kelan päätöksissä olisi alentamisia yhtä paljon kuin aiemmin kunnissa.

– Jos Hiilamolla on parempaa tietoa siitä, en ole siitä tietoinen. Toimeentulotuen käsittelijöistäkin moni on kuntien aikaisia työntekijöitä, Pajula sanoo.

Hiilamo kirjoitti kolumnissaan yllättyneensä, että Kela on helmikuussa aloittanut uudelleen perusosan alentamismenettelyn, vaikka viime kevään koronaoloissa menettelystä päätettiin väliaikaisesti luopua.

Suomi oli valtioneuvoston päätöksellä poikkeusoloissa myös tänä keväänä maaliskuun alusta huhtikuun lopulle.

Pajula muistuttaa, että yhdessä sosiaali-ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kanssa valmisteltu viime kevään muun muassa perusosan alentamisen poikkeusmenettelyjä koskenut ohjeistus päättyi jo heinäkuun lopussa ja Kela on senkin jälkeen jatkanut perusosan alentamisen rajoittamista.

”Kelan mukaan on ollut perusteltua palata rajoitetusti kohti normaalia kevään aikana.”

– Toimeentulotuen perusosan alentamisten keskeytystä on jatkettu Kelan päätöksellä heinäkuun jälkeenkin. Syy siihen, että on palattu kohti normaalia lain soveltamista, liittyy siihen, että työvoimapalvelujen saatavuus ja käyttö ovat kevään aikana taas palanneet lähemmäs normaalia.

Alentamisharkinta ei Pajulan mukaan ole vieläkään täysin käytössä, vaan sitä on porrastettu.

– Alentamisharkinnan piirissä ovat vain työnhakunsa laiminlyöneet ja yrittäjät, joiden yritys on ollut kannattamaton jo ennen poikkeusoloja. Eli alentamismenettely on hyvin rajoitetusti käytössä. Koko alkuvuonna 20 prosentin suuruinen alentaminen on tehty 997 tapauksessa. Kontrastina Kela käsittelee päivässä noin 6500 perustoimeentulotukihakemusta.

Toimeentulotuen alentamista koskeva sääntely on pysynyt koko ajan ennallaan. Poikkeusolojen toteaminen ei Pajulan mukaan sinänsä kumoa olemassa olevaa lainsäädäntöä, eivätkä poikkeusolot ole juridinen peruste sille, ettei toimeentulotuen perusosan alentamismenettelyä voisi aloittaa.

– Työnhaun voimassapitäminen ei ole nyt kevään koronatilanteessakaan mahdoton asia. Työttömyysturva pitäisi pitää ensisijaisesti voimassa ennen kuin turvaudutaan perustoimeentulotukeen.

– Kelan mukaan on ollut perusteltua palata rajoitetusti kohti normaalia kevään aikana. Myös asiakkaita on etukäteen informoitu kohdennetusti samoin kuntia ja sosiaali- ja terveysministeriötä, Pajula sanoo.

Tavanomaisiin elinkustannuksiin, asuminen poislukien, tarkoitettua perustoimeentulotukea voidaan alentaa kerrallaan enintään kahdeksi kuukaudeksi 20 prosentilla, mikäli hakija kieltäytyy työstä tai koulutuksesta. Jos laiminlyönti jatkuu, alennus voi olla enintään 40 prosenttia.