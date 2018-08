Professori Huhtasaaren tutkinnon perumisesta: ”Sitä harkittaisiin erittäin vakavasti”

Kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) pro gradu -työstä selvityksen tehnyt Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Patrik Scheinin arvioi, että Huhtasaaren tutkinnon perumista harkittaisiin vakavasti, jos opinnäytetyö olisi tuoreempi.

Scheinin totesi selvityksessään, että opinnäytetyö sisältää sekä vilppiä että piittaamattomuudeksi hyvästä tieteellisestä käytännöstä luokiteltavia osioita.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen antoi tänään Scheininin selvityksen pohjalta päätöksensä yliopiston esiselvityksessä ja totesi, että Huhtasaari loukkasi gradussaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Rehtorin päätös loukkauksesta liitetään Huhtasaaren gradun yhteyteen kirjastossa.

Huhtasaaren gradu on vuodelta 2003 ja asia on hallinnollisesta näkökulmasta vanhentunut, joten Huhtasaarelle myönnettyyn maisterintutkintoon päätös ei vaikuta. Asia saattaisi olla toisin, jos gradu olisi tuore.

– Kyllä se varmasti olisi siinä järeysluokassa, että sitä harkittaisiin erittäin vakavasti. Mutta mihin kukin yliopisto missäkin tilanteessa päätyy, sitä en osaa arvata, Scheinin sanoo STT:lle.

Jyväskylän yliopisto teki Huhtasaaren gradusta esiselvityksen jo keväällä. Tuolloin rehtori Hämäläinen päätyi siihen tulokseen, että gradu loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä, mutta että loukkaus ei ole erityisen vakava.

Toukokuussa Yle uutisoi, että gradusta löytyy reilusti aiempaa luultua enemmän plagiointia. Sen jälkeen yliopisto aloitti uuden esiselvityksen, joka johti tämänpäiväiseen päätökseen.

Scheininin mukaan selvitystyö on enimmäkseen manuaalista ja varsin työlästä.

– Kun aikaa on kulunut, on tietysti oma mutkikas prosessinsa löytää kaikki sellaiset teokset, joita on voitu lainata. On kätevää jos on ekspertti sillä alueella ja sattuu tietämään mitä on julkaistu, mutta tästäkin oli tehty niin monta opinnäytetyötä siihenkin aikaan jo. Se riski, että joku jää huomaamatta, on aina olemassa, ja se toteutui siinä edellisessä vaiheessa, Scheinin taustoittaa.

Laura Huhtasaaren vuonna 2003 hyväksytyn opinnäytetyön nimi oli Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä.

STT–ANSSI RULAMO