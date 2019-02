Professori: Perustuslain idea suojata berneröinniltä

Perustuslain ideana on tuoda yli vaalikausien yltävää vakautta, niin ettei yksi hallitus ehdi berneröidä sitä mielensä mukaiseksi, kirjoittaa professori Jaakko Hämeen-Anttila Helsingin Sanomien kolumnissaan.

Hämeen-Anttilan mukaan puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) puheet perustuslakitalebeneista antavat ymmärtää, että ministeri näkisi ”fundamentalististen perustuslakiasiantuntijoiden” tilalla mieluummin asiantuntijoita, jotka kysyvät ensin hallituksen mieltä, ennen kuin kiirehtivät kertomaan, mitä perustuslaki asiasta sanoo.

– Itse pidän kuitenkin riippumattomia asiantuntijoita parempana ratkaisuna ja perustuslain kunnioittamista keskeisenä tekijänä politiikassa, Hämeen-Anttila toteaa.

Perustuslain ei hänen mukaansa tarvitse aina olla oikeassa ja senkin tulee sopeutua maailman muutokseen.

– Sitä varten on olemassa lainsäädäntömenettely perustuslain muuttamista varten. Menettely on toki raskas, mutta niin sen on tarkoituskin olla, jotta yksi hallitus ei voi purkaa sitä mielensä mukaan, ei oikeistolainen eikä vasemmistolainen.