Professori Ylellä: Sote-uudistus pitäisi käynnistää uudestaan – järjestelmä ”ihan pöljä”

Suomessa käytetään professori Heikki Hiilamon mukaan liian vähän rahaa sote-palveluihin, mutta lisärahan antaminen edellyttäisi hänen mukaansa juuri uudistettujen sote-palvelujen remontoimista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Sote-palveluiden syöksykierteen pysäyttäminen vaatii tosiasioiden tunnustamista: käytämme jo nykyäänkin liian vähän rahaa sote-palveluihin. Säästöjen sijaan tarvitaan lisää rahaa, mutta sitä ei kannata kaataa vuotavaan ämpäriin, Hiilamo kirjoittaa Ylen kolumnissaan.

Hiilamon mukaan soten rahoitusjärjestelmä ei nykymuodossaan toimi.

– Lainsäädäntö ei kannusta hyvinvointialueita säästämään rahaa, vaan pikemminkin käyttämään sitä mahdollisimman paljon, jotta valtiolta voisi pyytää lisää. Järjestelmä on terveystaloustieteen näkökulmasta ihan pöljä.

SOTE-ALAN ammattilaisista on Hiilamon mukaan pulaa, jota hoitotakuun ja hoitajamitoituksen kaltainen sääntely ei poista.

– Se on hölmöläisten peiton paikkaamista. Kun yhteen kohtaan laitetaan lisää, se on toisesta kohdasta poissa.

– Nyt palvelujen tuottajat joutuvat käyttämään vuokrafirmoja täyttääkseen lakipykälien vaatimuksia. Kovan henkilökuntapulan aikana vuokrafirmat ovat kuin loisia. Ne imevät rahaa palveluntuottajilta eli viime kädessä veronmaksajilta. Myös asiakkaat ja potilaat kärsivät, kun henkilökunta vaihtuu koko ajan.

TYÖTERVEYSHUOLTO on Hiilamon mukaan Suomessa ”pyhä lehmä”, joka pitäisi säätää paremmin tukemaan julkista terveydenhuoltoa.

– Niin raskaalta kuin se tuntuukin, ainoa tie eteenpäin on käynnistää uusi sote-uudistus. Hyvinvointialueiden rahoitusperiaatteet on uudistettava. Ainakin pääkaupunkiseudun alueet on yhdistettävä. Yksityiset palvelutuottajat, varsinkin työterveyshuolto on saatava tehokkaammin mukaan julkisesti järjestettyihin sote-palveluihin.

– Tämä on hätähuuto julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta, Hiilamo kirjoittaa.