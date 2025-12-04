Politiikka
4.12.2025 15:16 ・ Päivitetty: 4.12.2025 15:16
Professori Ylellä: ”Tämä johtaa suunnattomaan inhimilliseen kurjuuteen”
Ikääntyvät uhkaavat jäädä oman onnensa nojaan hyvinvointialueiden säästöjen vuoksi, toteaa Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä Ylellä.
– Tämä johtaa suunnattomaan inhimilliseen kurjuuteen. Päättäjät toivovat, että vanhukset kuihtuisivat hiljaa koteihinsa, Jylhä sanoo.
ERITYISESTI ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tehtävät leikkaukset johtavat Jylhän mukaan tilanteeseen, jossa yhä huonokuntoisemmat vanhukset asuvat itsekseen kotona.
– Siellä he istuvat vaippojensa päällä tuntikausia, kunnes kotihoitaja tulee paikalle viideksitoista minuutiksi, Jylhä kommentoi Ylellä.
Ympärivuorokautisesta palveluasumisesta on säästetty jo kymmenen vuoden ajan. Säästöjä on Jylhän mukaan perusteltu kotipalveluilla. Myös kotikäyntien määrä on kuitenkin vähentynyt.
Jylhä pitää kehitystä hämmästyttävänä, koska väestön ikääntyessä palveluiden tarve kasvaa nopeasti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.