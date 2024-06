Professorin arvio: EU-vaalien äänestysprosentti saattaa nousta 45:n tietämille

Hänen mukaansa tällä hetkellä näyttää siltä, että äänestysprosentti tulisi nousemaan hieman vuoden 2019 vaaleista, jolloin se oli Suomessa vajaat 43 prosenttia. Von Schoultz arvioi, että tänä vuonna äänestysprosentti voisi nousta noin 45:n tietämille.

Runsaat miljoona suomalaista äänesti ennakkoon tiistaina päättyneessä ennakkoäänestyksessä. Määrä kasvoi runsaalla 180 000:lla vuoden 2019 vaalien ennakkoäänestyksestä.

Ennakkoäänestysprosentti oli keskiviikkona tarkentuneiden tietojen mukaan 25,4. Osuus kuvaa äänestäneiden määrää kaikista äänioikeutetuista.

Von Schoultzin mukaan vuoden 2019 jälkeen Suomessa pidetyissä vaaleissa on nähty, että yli puolet kaikista äänestäneistä on antanut äänensä ennakkoon. Näin on käynyt niin kunnallisvaaleissa, aluevaaleissa, eduskuntavaaleissa kuin presidentinvaaleissakin.