Perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheet kuohuttavat taas. Rane Aunimo Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hän ei voi hyväksyä Keskisarjan keskiviikkona Ylen A-studion maahanmuuttoaiheisessa keskustelussa esittämiä kommentteja.

Orpo kommentoi asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Keskisarjan mukaan maahanmuutto on ”osittain toteutunut katastrofi”. Keskisarja puhui myös ”heikkolaatuisista tulokkaista”.

Orpon mukaan asiaa käsitellään hallituspuolueiden piirissä. Orpon mukaan keskustelu asiasta on tarpeen niin hallituksen piirissä kuin eduskuntaryhmätasolla.

Keskisarja ehti jo torjua Orpon puheisiinsa kohdistaman arvostelun kutsuen tämän lausuntoa ”tekoälyn tuottamaksi jargoniksi”.

– Olisin itse osannut kirjoittaa tuon vastauksen puolessa minuutissa, hän kommentoi HS:lle.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar sanookin tiedotteessa, että Orpo antaa perussuomalaisten arvottoman näytelmän jatkua.

Razmyarin mukaan sekä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra että ja Keskisarja viljelevät salaliittoteorioita ja kyseenalaistavat maahanmuuttajien ihmisarvoa.

– Ensin vuorossa oli puheenjohtaja Purra, joka pelotteli suomalaisia väestön vaihtumisella. Pääministeri kuittasi puheet toteamalla, että Purra puhui omille joukoilleen. Vielä pidemmälle meni eilen varapuheenjohtaja Keskisarja, jonka puheet A-studiossa olivat vastenmielisiä ja rasistisia.

Razmyarin mukaan surkea näytelmä jatkuu niin kauan kuin muut hallituspuolueet kääntävät katseensa pois ja antavat sen jatkua.

– Vetoan siksi kaikkiin hallituspuolueisiin ja etenkin pääministeriin: tehkää niin kuin on oikein ja viheltäkää viimein peli poikki. Ei enää tekosyitä, ei asian lakaisemista maton alle puheilla hallituksen sisäisistä keskusteluista. Kyse on vakavasta asiasta. Sanoista on aina lyhyt matka tekoihin.

MYÖS vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Orpoa laittamaan hallituskumppaninsa perussuomalaiset kuriin. Virta oli eilen mukana myös A-studion keskustelussa.

– Perussuomalaisten tanssin pöydillä on loputtava ja tämän farssin päättyttävä – pääministeri ei voi vain katsoa sitä vierestä, vaan hänen tehtävänsä on panna sille piste. Jos ja kun se ei onnistu olisi kokoomukselta tai RKP:lta, ainoa vastuullinen teko on kaataa hallitus, Virta sanoo omassa tiedotteessaan torstaina.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela puolestaan tulkitsi tiedotteessaan aamulla, että Orpo hyväksyy rasismin hallituskumppaneiltaan pystyäkseen heikentämään työntekijöiden asemaa ja pienituloisten toimeentuloa.

– Rasismi normalisoituu pääministerin siunauksella. Sinut, Petteri Orpo, tullaan muistamaan pääministerinä, joka hyväksyi rasismin päästäkseen leikkaamaan työntekijöiltä ja pienituloisilta.