PS:n Putkoselta raju purkaus: ”Valehtelee kirkkain silmin”

Perussuomalaisten puoluetoimistolla työskentelevä Matti Putkonen väittää tiedotteessaan, että

sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ”on käynnistänyt valheellisen kampanjan lietsoakseen jäseniään vihaan, mielenosoituksiin ja lakkoihin hallitusta vastaan”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tehy on kutsunut ihmisiä mielenosoitukseen Helsinkiin ensi viikolla.

– Tehy valehtelee kirkkain silmin omissa esitteissään väittäessään, että hallitus on muka muuttamassa ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomaksi. Tehyn väite antaa asiasta perustavanlaatuisesti väärän kuvan. Hallitusohjelman kirjaus on selvä: ”Sairausajan palkkaa muutetaan siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu”, Putkonen kirjoittaa tiedotteessaan.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykykäytäntö säilyy ja esimerkiksi sairaanhoitajilla ja lastentarhan työntekijöillä on ensimmäinen sairauspoissaolopäivä jatkossakin palkallinen. Sama pätee 90 %:iin eri alojen työntekijöistä. Toisin kuin Tehy valheellisesti myöskin väittää, työntekijän oikeuteen jäädä hoitamaan sairasta lasta kotona ei myöskään tule muutoksia, Putkonen jatkaa.

Putkonen sanoo, että Tehyn työehtosopimuksessa lukee mustaa valkoisella, että sairausajan palkka maksetaan ensimmäisestä päivästä alkaen.

– Hallitus ei ole puuttumassa sopimusvapauteen, eikä Tehyn sopimuksen sisältöön.

TEHYN puheenjohtaja Millariikka Rytkönen viittaa viestipalvelu X:ssä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) HS-haastatteluun kesäkuulta. Haastattelu on otsikoitu seuraavasti: ”Hoitoalalla täytyy olla erityiskohtelu” – Perus­suomalaisten ministeri kritisoi kirjausta palkattomasta sairaus­lomasta.

– Ihan vaan sellaisella asialla lähdin soittelemaan, että miksi hallitus ja siten myös Perussuomalaiset ovat kaavailleet muuttavansa ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomaksi jos kerran asialla ei merkitystä, koska asia on tällä hetkellä sovittu useissa tes:ssä? Ja miksi ministeri Juuso kritisoi tätä nimenomaista hallitusohjelman kirjausta muuttaa ensimmäinen sairausloma päivä palkattomaksi jos asialla ei ole merkitystä? Rytkönen on hämmästellyt X:ssä.

Hän on myös jakanut Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevarannan viestiä.

Matti Putkonen on väärässä syyttäessään Tehyä ja Milla Rytköstä valehtelusta kolmesta eri syystä: 1. Kaikilla työntekijöillä ei ole TES suojaa. 2. Lakimuutokset seuraavat ay-puolta TES pöytään.3. Hallitus toteuttaa osan heikennyksistä estämällä TES sopimisen (Luottamus tässä?), Nevaranta on kirjoittanut.

