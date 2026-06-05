Puheenjohtaja: Tervetuloa, kokoomusta äänestäneet sivistysporvarit

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen haluaa, että politiikkaan palautetaan kohtuullisuus. Hän puhuu niin sanotusta kohtuullisuustestistä ennen merkittäviä päätöksiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

-Ennen isoja leikkauksia, veronkorotuksia tai palvelu-uudistuksia pitäisi arvioida, mitä päätös tarkoittaa tavallisen ihmisen arjessa. Miten se vaikuttaa lapsiperheeseen, pienituloiseen, yksinelävään, yrittäjään, eläkeläiseen tai nuoreen? Kaikkonen sanoo avauspuheessaan oppositiopuolue keskustan puoluekokouksessa.

120-vuotista taivalta tänä vuonna juhliva keskusta on kokoontunut Tampereelle puoluekokoukseen viikonlopuksi.

Kaikkosen mukaan päätöksiä ei pitäisi tehdä vain numeroiden kautta, vaan ihmisten arki edellä. Hän syyttää nykyhallitusta kohtuuttomista päätöksistä, joita se on tehnyt.

Hän lähettää terveisiä kokoomuksen puoluekokoukseen pääministeri Petteri Orpolle (kok.) kysymällä, onko tämä yhä samaa mieltä, ettei keneltäkään suomalaiselta vaadita mahdottomuuksia, kuten hän lupasi eduskuntavaalien jälkeen. Kaikkosen mukaan liian moni lapsi, nuori ja perhe joutuu kantamaan suuremman taakan kuin olisi kohtuullista pyytää.

Hän kysyy, eikö mahdottomuuksia vaadita esimerkiksi niiltä 30 000 lapselta, joiden on arvioitu pudonneen lapsiperheköyhyyteen hallituksen päätösten seurauksena.

KAIKKOSEN mukaan vahva yhteiskunta ei synny jättämällä ihmisiä yksin. Se syntyy siitä, että perheitä tuetaan, lapsista pidetään huolta ja apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Nyt tätä perustaa murennetaan hänestä pala palalta. Lisää aiheesta Keskustajärjestöiltä raju linjaus Soinia vastaan – ”Kyse ei ole vain siitä, etteikö poliittinen koti voisi vaihtua”

Hän viittaa kokoomuksen tavoiteohjelmaan ja sanoo, että siitä löytyy paljon kauniita sanoja perheiden merkityksestä, välittämisestä ja yhteisöllisyydestä. Tekojen perusteella kuva näyttää hänestä aivan toisenlaiselta.

- Onko tämä todella se Suomi, jonka haluamme jättää lapsillemme? Niin kysyy myös moni kokoomusta aiemmin äänestänyt sivistysporvari. Toivotan teidät tervetulleeksi tutustumaan keskustan työn, turvallisuuden ja tulevaisuudenuskon linjaan, Kaikkonen sanoo.

LAUANTAINA keskustalle valitaan uusi johto. Puheenjohtaja Kaikkoselle ja puoluesihteeri Antti Siika-aholle ei ollut ennen puoluekokousta ilmaantunut vastaehdokkaita. Varapuheenjohtajiksi on ehdolla kuusi ehdokasta, joista valitaan kolme.

Lisäksi kokouksessa hyväksytään uusi periaateohjelma ja Uusi Suunta Suomelle -tulevaisuusvisio. Sunnuntaina järjestetään Tampereen Keskustorilla 120-vuotisjuhlatilaisuus.

STT/Saila Kiuttu