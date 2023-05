Puheenjohtajat kertoivat hallitusneuvottelujen edistymisestä: ”Oli mielestäni kiva nähdä, kun nämä ryhmien edustajat kävivät nyt puheenjohtajien luona”

Hallitusneuvotteluissa olevien puolueiden puheenjohtajat kertoivat iltapäivän tiedotustilaisuudessa tuoreimmat neuvottelukuulumiset. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan tänään puheenjohtajapöytä kuuli kaikkia reformipöytiä siten, että joka puolueista olivat edustajat paikalla.

Orpon mukaan työmäärällisesti neuvotteluissa ollaan noin puolivälissä. Neuvotteluryhmissä tilanteet vaihtelevat, esimerkiksi sote-ryhmässä haasteet ovat Orpon mukaan todella suuria.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, EU-politiikkaa, sivistyksen kokonaisuutta ja kestävää kasvua käsittelevissä ryhmissä on sitä vastoin edetty jo hyvin pitkällä.

Asiantuntijakuulemisia on ollut valtava määrä, jo noin 900. Orpo sanoi, että tietoa ja perustaa päätöksenteolle on luotu perusteellisesti.

Orpo kuvasi, että kaikissa vaikeita asioita käsittelevissä ryhmissä on uskoa, että asiat ovat ratkaistavissa ja luetteli taloutta, energia- ja ilmastopolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa sekä sotea käsittelevät ryhmät.

– Ehkä soten osalta on kaikkein suurin murhe siitä, että ongelmakokonaisuus on niin suuri. Luulen, että se vaatii neljä vuotta. Pitää löytää se viisaus, millä laitetaan asiat oikealle uralle, Orpo totesi.

Orpon mukaan hallitusneuvotteluista ei ole vielä sellaisia valmiita tekstejä, joita voitaisiin julkaista.

MYÖS perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi, että ryhmät ovat työssään erilaisissa vaiheissa. Haasteita on mutta myös edistystä. Hänen mukaansa on kahdenlaisia ongelmia, toiset liittyvät siihen, että rahaa ei ole ja toiset liittyvät ryhmien välisiin näkemyseroihin esimerkiksi lainsäädäntömuutoksissa.

– Hyvin vaikea julkisen talouden tilanne näkyy ihan jokaisessa ryhmässä. Näiden talouden heikkojen lähtökohtien kanssa täällä todella painitaan, Purra sanoi.

– Osapuolet uskovat, että näistä päästään eteenpäin ja kohti ratkaisuja, hän jatkoiö

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonkin valitti taloudellisen tilanteen hankaluutta. Sen vuoksi ei ole helppoja ratkaisuja.

Henrikssonin mukaan edistystä on tapahtunut ja monessa ryhmässä on päästy hyvässä hengessä eteenpäin.

– Se oli mielestäni kiva nähdä, kun nämä ryhmien edustajat kävivät nyt puheenjohtajien luona, että sitä yhteishenkeä on, vaikka tiedostetaan myös, että on näitä todella hankalia kysymyksiä vielä ratkomatta. Ei tässä muuta oikeastaan voi sanoa kuin että hallitusneuvotteluille on normaalia se, että yleensä ne eivät ole ole helpot. Tällä kertaa, kun aamullakin totesin sen, tämä haasteellinen tilanne on ehkä vielä vaikeampi kuin aikaisemmin, mutta se johtuu paljolti myös tästä taloudellisesta tilanteesta, missä me olemme, Henriksson sanoi.

Henriksson muistutti, että pandemia ja Ukrainan tilanne heijastuvat vielä pitkään talouteen.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoi, että koko ajan valmistuu valtavat määrät tekstejä ja sanoi olevansa luottavaisin mielin.