Politiikka

9.9.2025 05:02 ・ Päivitetty: 9.9.2025 05:02

Puolan presidentti työvierailulla Suomessa

LEHTIKUVA / AFP / WOJTEK RADWANSKI
Karol Nawrocki 3. kesäkuuta.

Puolan presidentti Karol Nawrocki on tänään työvierailulla Suomessa. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Hän tapaa presidentti Nawrockin Presidentinlinnassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskustelujen aiheena ovat Suomen ja Puolan kahdenväliset suhteet ja niiden tiivistäminen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset.

Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Nawrocki vannoi virkavalansa Puolan uutena presidenttinä viime kuussa. Presidentin rooli on Puolassa pääosin seremoniallinen, mutta Nawrocki on sanonut aikovansa omaksua presidenttinä aktiivisen roolin.

KONSERVATIIVISEN Laki ja oikeus -puolueen (PiS) tukema Nawrocki sai kesäkuun alussa presidentinvaalien toisella kierroksella äänistä 50,9 prosenttia. Hän voitti niukasti vastaehdokkaana olleen Varsovan pormestarin Rafal Trzaskowskin, jonka äänisaalis jäi 49,1 prosenttiin.

Kansallismielinen Nawrocki ei ole profiloitunut kovin innokkaana Ukrainan tukijana. Ulkopolitiikassa Nawrocki ihailee Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

