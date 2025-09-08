Sanoma-konserni iskee suomalaista journalismia vyön alle: neutraali STT uhrattiin

Sanoma-konsernin lehtien päätös luopua STT:n palveluiden käytöstä voi kaataa yhden Suomen luotetuimmista uutisvälittäjistä – jonka pääomistaja Sanoma itse on. Petri Korhonen Demokraatti

Maanantaina tullut tieto Suomen tietotoimiston tappamisaikeista on kylmäävä veto. Helsingin Sanomat luopuu STT-Lehtikuvan palveluista, ja Ilta-Sanomat sekä konsernin lukuisat maakuntalehdet seuraavat perässä.

Suurasiakkaiden poistumisen jälkeen STT:llä on edessään vain huonoja vaihtoehtoja: pahimmillaan sen toiminta päättyy ensi maaliskuussa.

Helsingin Sanomien johto perustelee päätöstä sillä, että lehti haluaa keskittyä ”omaehtoiseen” sisällöntuotantoon, eikä neutraalille uutistoimistosisällölle ole tarvetta.

Jos asiaa katsoo korulauseiden läpi, todellisuus on rumempi. Kasvoton pörssiyhtiö Sanoma yrittää tukea Hesarin ja muiden omien mediatuotteidensa valta-asemaa kaupallisilla markkinoilla, potkaisemalla itse omistamansa uutistoimiston pois pelistä.

Se tekee niin, koska se voi. Sanoma omistaa STT:n osakkeista enemmistön, yli 75 prosenttia.

SUOMEN TIETOTOIMISTO on vuodesta 1915 asti toiminut instituutio, joka on sota- ja kriisiaikojen yli pitänyt huolta neutraalin ja puolueettoman journalismin säilymisestä Suomessa. Alun perin yhtiö aloitti uutisten välittämisen Suomen Sähkösanomatoimiston nimellä jo vuonna 1887.

STT:n kaatamisella voi olla Sanomille pätevät liiketaloudelliset perustelut, onhan STT tehnyt monina viime vuosina lähinnä nollatulosta. Objektiivisten uutisten välittäminen ei tässä polarisaatiota suosivassa mediamaisemassa ole kaupallisesti kovin kannattavaa.

Varakas Sanoma-konserni on tosin aiemmin sietänyt monia kehnosti menestyviä rönsyjään joko tiedonvälityksen, huvin tai urheilun nimissä – sekä omien perinnearvojensa velvoittamana.

Sanomien väliintulo pelasti STT:n viimeksi kaatumavaarasta vuonna 2018, kun konserni osti maakuntalehdiltä toimiston osake-enemmistön.

Tuolloin juhlapuheissa Helsingin Sanomienkin edustajat korostivat, miten sananvapauden puolustamiseksi syntyneen lehtikonsernin eettinen velvollisuus olisi huolehtia suomalaisen journalismin moniäänisyyden turvaamisesta.

Haavekuvissa STT:n kaatamisen jälkeen uutisnälkäinen yleisö palaa sankoin joukoin Hesarin lukijoiksi, kun uutistarjonta muualla kaventuu.

Demokratialle olennaisen tärkeä luotettava, riippumaton journalismi tarvitsee toteutuakseen muitakin valtakunnallisia mediakanavia kuin Helsingin Sanomat, Yleisradion sekä iltapäivälehdet. (Sattumalta myös MTV kertoi maanantaina omasta kurimuksestaan ja leikkaustarpeistaan.)

Viime vuosina Sanoma-konsernin hallitus ja Hesarin johto ovat vaihtuneet, eikä pörssiyhtiön nuorempi pomopolvi ilmeisesti pidä perinnearvoja niin tärkeinä.

Enemmän rahaa tulee aina viihdesisällöistä ja oppimateriaaleista, ja pääsanomalehti Hesarin etu menee edelle.

LUULTAVASTI Helsingin Sanomienkin johdon haavekuvissa STT:n kaatamisen jälkeen uutisnälkäinen yleisö palaa sankoin joukoin Hesarin lukijoiksi, kun uutistarjonta muualla kaventuu.

Näin tuskin käy. Mediankulutuksen tavat muuttuvat jatkuvasti, ja siinä pelissä ainoita voittajia ovat yleisöään kasvattavat kansainväliset somejätit.

Kilpailijan tappaminen ei media-alalla sada automaattisesti suoraan tappajan laariin, vaan lukijakunta voi mennä muuallekin kuin Hesarin sivuille.

Häviäjä sen sijaan on helppo löytää: suomalainen mediakenttä tarvitsisi uskottavuutensakin takia STT:n kaltaista tasapuolista ja arvostettua toimijaa kansalliseksi uutistoimistokseen.

Demokraatti-lehti on Suomen Tietotoimiston asiakas. Kustannus Oy Demokraatti on ollut STT:n pienosakas.

Juttua muokattu klo 16:50. Oikaistu virheellinen lause ”STT tehnyt hyvinäkin 2000-luvun vuosinaan lähinnä nollatulosta” muotoon ”monina viime vuosina lähinnä nollatulosta”. STT on tuottanut 2000-luvulla omistajilleen tavoitteiden mukaista voittoakin, vaikeudet ajoittuvat 2010-luvun loppuun.