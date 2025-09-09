Ministeri Ranne STT:n tilanteesta: ”Huomenna aamulla lähtee kutsu pyöreän pöydän keskusteluun”

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) luonnehtii Sanoma-konsernin aikomusta luopua STT:n palveluiden käytöstä isoksi uutiseksi. Simo Alastalo Demokraatti

– Tieto Sanoman päätöksestä tuli meille yllätyksenä. Tein nopeasti ratkaisun, että huomenna aamulla lähtee kutsu pyöreän pöydän keskusteluun alan toimijoiden kanssa, Ranne sanoi medialle tiistaina eduskunnassa.

Ranteen mukaan keskusteluun pyydetään mukaan laajasti kaupallista mediaa ja myös Ylen edustajia.

– Katsotaan se tilannekuva, että se on yhteinen. Ylimääräisiä euroja meillä ei ole, mutta kyllähän tähän täytyy etsiä yhdessä ratkaisuja.

SANOMAN mediat ovat maanantaina kerrotun aikataulun mukaisesti irtautumassa STT:stä mahdollisesti jo vuoden vaihteessa. Ranteen mukaan ministeriö ottaa aikataulun huomioon.

– Kun on kiire, niin silloin toimitaan nopeasti.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on Ranteen mukaan jo ennestään kartoitettu erilaisia julkisia tukimuotoja ja niiden vaikutuksia. Hän luonnehti aikaisempia valtiontukia täsmäiskuiksi ja laastareiksi. Lisää aiheesta Sanoma-konserni iskee suomalaista journalismia vyön alle: neutraali STT uhrattiin

– Niillä ei ole ratkaistu ongelmia aikaisemminkaan mutta katsotaan nyt mitä saadaan aikaiseksi.

– Koko rakenteellinen uudistus, joka media-alalla tapahtuu, niin ei sitä välttämättä millään tukijärjestelmillä korjata.

– Kaikkein tärkeintä on, että meillä on monipuolista tuotantoa, meillä on luotettavaa tuotantoa ja myös paikallismediat pystyvät hyödyntämään esimerkiksi STT:n tyyppisen tuotannon ja tiedon jakamista siellä alueilla.

Ranne myönsi olevansa huolissaan media-alan keskittymisestä.

– On kaikkien etu, että meillä ei ole yksittäistä suurta linnaketta vaan, että meillä on monipuolista myöskin kaupallista mediaa. Kyllä tässä on vakava paikka meille kaikille.