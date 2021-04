Puoluesihteeri Rönnholm: ”Me tarvitsemme rakentavaa, ei repivää kuntapolitiikkaa”

SDP on julkaissut verkossa pidetyssä tilaisuudessa kuntavaaliohjelmansa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi, että SDP:n teema vaaleissa on Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.

Rönnholm sanoi puheessaan, että koronakriisi on viimeistään näyttänyt, mikä on vahvan hyvinvointivaltion merkitys. Se on suojannut suomalaisia.

Kuntien tehtäväkenttä on muutoksessa. Sote-uudistus etenee ja kunnissa tapahtuu suuria muutoksia.

– Tarvitsemme erityisesti päätöksentekijöitä, jotka ovat osaajia, kykenevät muutokseen ja tekevät sen oikeiden arvojen kautta, Rönnholm linjasi.

SDP lähtee kuntavaaleissa liikkeelle myös sen poliittisissa ohjelmissa linjatun tutun kolmijaon pohjalta:

–Haluamme rakentaa niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin taloudellisesti vakaita kuntia.

SDP:n ehdokkailla Rönnholm lupasi tiivistäen olevan hallusssa kolme asiaa, aika, arvot ja asiantuntemus.

– Asioihin on perehdytty.

– Näissä vaaleissa päätetään myös minkälaisilla arvoilla tätä yhteiskuntaa viedään eteenpäin. SDP:n arvo on aina ollut se, että kaikista pidetään huolta.

Rönnholm painotti, että asioita on hoidettava ratkaisun etsimisen, keskustelun ja kaikkien ihmisten kunnioittamisen kautta.

– Me tarvitsemme rakentavaa, ei repivää kuntapolitiikkaa.