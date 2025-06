Puoluetoimistoihin lähetettiin valepommeja – oikeudenkäynti alkoi, syytetty on ollut aiemmin perussuomalaisten jäsen

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti puoluetoimistoihin lähetetyistä valepommeista. Valepommeja sisältäneitä kirjeitä lähetettiin vuonna 2023 eduskuntavaalien alla SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton puoluetoimistoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle ehdollista vankeutta seitsemästä laittomasta uhkauksesta. Syytteen mukaan kirjeiden vastaanottajiksi oli merkitty puolue tai sen piirijärjestö. Kirjekuoret sisälsivät omatekoiselta pommilta näyttävän esineen, joka oli koottu erilaisista esineistä. Yhden kirjeen sisällä oli syytteen mukaan esimerkiksi pyykkipoika.

Pyykkipojasta on syyttäjän mukaan voitu osoittaa dna-tunniste, joka viittaa syytetyn tunnisteeseen. Myös osasta muita näytteitä on syytteen mukaan saatu määritettyä ”pieni määrä yksilöiviä dna-alueita, jotka toistuvat näytteissä ja jotka viittaavat syytettyyn”.

SYYTTÄJÄN mukaan miehen tietokoneen lokitietojen perusteella tämä oli etsinyt SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton sivuilta yhteystietoja ja käynyt Postin sivuilla katsomassa kotimaan kirjeiden hintoja.

Syyttäjä viittaa myös käsialavertailulausuntoon. Se osoittaa syyttäjän mukaan, että syytetty on kirjoittanut kirjeet.

Kirjallisessa ennakkovastauksessaan mies kiistää syytteet ja sen, että hän olisi kirjeiden lähettäjä.

- Vastaaja on ollut tekoaikaan poliisin salaisen tarkkailun kohteena. Mitään tähän rikokseen viittaavaa ei ole havaittu tarkkailussa tai kotietsinnöissä. Epäselvää on, miten kirje ylipäänsä on toimitettu saajalleen. Kirjekuoressa ei ole postin leimaa, mies toteaa kirjallisessa vastauksessaan kunkin syytekohdan osalta.

TEKOJEN taustalla epäillään olleen äärikansallista radikalismia ja yhteiskunnan romahduttamiseen pyrkivää akselerationismia.

Syyttäjä vetoaa todisteena muun muassa syytetyn Telegramissa ja Ylilaudalla käymiin keskusteluihin, jotka koskevat ”valkoisen rodun” ylivertaisuutta, ampumista ja demokratian hylkäämistä. Syyttäjän todisteeksi on listattu myös syytetyn itselleen lähettämä sähköposti, jossa hän kirjoittaa ”ylistävänsä herraansa tekemällä rikoksia”.

Keskusrikospoliisi (KRP) tutki valepommeja terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä rikoksina. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen mukaan tapauksissa ei kuitenkaan ollut vaadittavaa vakavan vahingon mahdollisuutta.

- Syytetyn vaikuttimiksi epäillään äärikansallista radikalismia, yhteiskunnan romahduttamiseen pyrkivää akselerationismia sekä väkivallan käyttämistä koskevia uskomuksia ja ihailua, syyttäjän tiedotteessa sanottiin marraskuussa.

Akselerationismissa on kyse äärioikeistolaisesta, demokratian hylänneestä aatemaailmasta, jonka mukaan yhteiskunta pitää romahduttaa terrori-iskuilla, jotta päästään valkoihoisten hallitsemaan totalitaristiseen yhteiskuntaan.

SYYTETTY on aiemmin ollut perussuomalaisen puolueen jäsen.

STT kysyi asiasta perussuomalaisten puoluesihteeriltä Harri Vuorenpäältä marraskuussa 2023. Tuolloin Vuorenpää ei kommentoinut sitä, erosiko mies omasta vai puolueen aloitteesta. Vuorenpää kuitenkin sanoi, että miehen ajatukset eivät edusta perussuomalaisten linjaa.

KRP on epäillyt miestä myös satanistisen rituaalimurhan suunnittelusta kesällä 2023. KRP valvoi kesällä 2023 miehen puhelimia ja tarkkaili tämän kotia, koska hänen epäiltiin valmistelevan rituaalimurhaa Ylöjärvellä. KRP:n mukaan asiassa ei kuitenkaan lopulta ollut syytä epäillä rikosta.