Puolustusministeri Häkkänen tulitaukoehdotuksesta: ”Venäjällä on aika vahva positio”

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) suhtautuu Ukrainan tulitaukoehdotuksen toteutumiseen varauksellisesti. Simo Alastalo Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

Ukraina on nyt oman myönnytyksensä tehnyt. Häkkäsen mukaan Yhdysvaltain Venäjälle luoma paine on Venäjän tulitaukoon suostumisen kannalta avainasemassa. Neuvotteluasetelma on Häkkäsen mukaan vaikea.

– Venäjällä on aika vahva positio. Tulin juuri Ukrainasta ja heillä (venäläisillä) on aika vahva sotateollinen kompleksi, tukijamaat ovat aika vahvasti siellä taustalla, eli ilman paineistettua asetelmaa, Ukrainan tuen merkittävää vahvistamista, Venäjän sanktioiden vahvistamista, paine ei kasva Venäjällä riittävästi.

Odotat nimenomaan amerikkalaisilta tätä painetta?

– Niin, joko keppiä tai porkkanaa.

AMERIKKALAISTEN suhde Venäjään vaikuttaa Häkkäsen mukaan sen verran hankalalta, että Häkkänen epäilee kykenevätkö he Venäjää painostamaan.

– On ihan selvää, että jos ei luoda painetta, Putinin vaatimuslista lisäeduista on niin pitkä, että se alkaa tulemaan jo Suomen kannaltakin vähän hankalaksi.

Myöskään Ukrainan mahdollisen tulitauon aikaisista turvatakuujärjestelyistä on Häkkäsen mukaan toistaiseksi epäselvyyttä. Neuvotteluissa on edetty Yhdysvaltain toivomuksesta ripeästi.

– Kuten ukrainalaiset sanovat, olisi hyvä, että eurooppalaisetkin olisivat jossakin vaiheessa pöydässä mukana.