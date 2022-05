Puolustusministeri Kaikkonen kehottaa Turkin suhteen rauhallisuuteen – Naton jäsenyysneuvottelut edessä ”todennäköisesti loppuviikosta”

Puolustusministeri Antti Kaikksen (kesk.) luonnehti eduskunnan kannatusta Suomen Nato-jäsenyyteen selkeäksi. Eduskunta asettui kannattamaan Suomen jäsenhakemusta tiistaina iltapäivällä äänin 188-8. Varsinaisen päätöksen tekee tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtioneuvoston esityksestä tänään klo 17.50 alkavassa presidentin esittelyssä DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tulos oli niin selkeä kuin se Suomessa ylipäänsä voi olla, Kaikkonen totesi eduskunnan äänestystuloksesta.

Seuraavaksi Kaikkonen matkustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kanssa Ruotsiin.

– Siellä on tasavallan presidentin vierailu, jossa olemme ministereinä omilla asioillamme mukana. Todennäköisesti vielä loppuviikosta on jäsenyysneuvottelut Naton kanssa. Olen ulkoministeri Haaviston (vihr.) kanssa valmistautumassa niihin. Mukaan lähtee myös virkamiesvaltuuskunta. On tärkeää, että ne etenevät toivomallamme tavalla.

Sitä ennen Suomen jäsenhakemus toimitetaan Kaikkosen mukaan Brysseliin Naton päämajaan yhdessä Ruotsin kanssa.

– Ymmärtääkseni se tapahtuu vuorokauden sisällä.

Turkki on viime päivinä antanut ymmärtää suhtautuvansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen torjuvasti. Tosin viestit ovat olleet julkisuudessa jonkun verran ristiriitaisia. Kaikkonen uskoo asioiden ratkeavan.

– Uskon, että se etenee, mutta se vaatii jonkun verran työstämistä ja kärsivällisyyttäkin. On syytä suhtautua rauhallisuudella. Uskon, että asiat saadaan ajan kanssa ratkottua.

Venäjän johdon kommenteissa Suomen Nato-pyrkimyksiin Kaikkonen ei ole huomannut mitään uutta.

– Saman sävyisiä kuin aikaisemminkin. Sanoisin, että niiden reaktioiden kanssa kyllä pärjäämme. Toivon tietysti, että tämä jäsenyysprosessi etenee kaikin puolin tyylikkäästi ja rauhallisesti.