13.4.2026 13:02 ・ Päivitetty: 13.4.2026 13:02

Puolustusministeri: Koko ikäluokalle suunnattua kutsuntainfopäivää kokeillaan kolmella paikkakunnalla

IIDA NIINIRANTA / niiniid / DEMOKRAATTI
Merivoimien rannikkotykistön alokkaan baretti kuvattuna Helsingin Isosaaressa. Puolustusvoimat luopui saaresta vuonna 2014.

Puolustusministeriön mukaan koko ikäluokalle yhteinen kutsuntainfopäivä tarjoaa kaikille nuorille tietoa maanpuolustuksesta. Varsinainen kutsuntapäivä järjestetään myöhemmin asevelvollisille miehille sekä vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuville naisille.

Kutsuntainfopäivän kokeilu käynnistyy Espoossa, Iisalmessa ja Jyväskylässä syksyllä 2026. Kutsuntainfopäivän tärkeimpiä tavoitteita on tiedotteen mukaan nuorten maanpuolustustietouden vahvistaminen, mikä tukee tiedontarpeita ja valmistautumista kutsuntoihin ja palvelukseen.

INFOPÄIVÄ järjestetään kokeiluun osallistuvien kuntien lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kaikille 17-vuotiaille. Päivän aikana nuorille annetaan tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Lisäksi päivään sisältyy tietoa nuorten hyvinvointia tukevista toimista.

– Infolla pyritään kasvattamaan asepalveluksen suorittavien henkilöiden määrää ja vahvistamaan nuorten maanpuolustustahtoa. Tavoitteena on parantaa nuorten miesten ymmärrystä kutsuntaikäisyyden velvoitteista sekä lisätä naisten tietoutta vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siihen hakeutumisesta. Lisäksi laajempana yhteiskunnallisena päämääränä on nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy, tiedotteessa sanotaan.

– Kutsuntainfopäivällä varmistamme, että koko ikäluokka saa tietoa ennen kutsuntoja ja naisten vapaaehtoisen palveluksen valintatilaisuuksia. Näin nuoret saavat paremman ymmärryksen maanpuolustusvelvollisuudesta, kokonaismaanpuolustuksesta sekä kokonaisturvallisuudesta, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kommentoi tiedotteessa.

Kutsuntainfopäivän kokeiluhankkeessa valmistaudutaan valtakunnallisen mallin käyttöönottoon. Hankkeen avulla saadaan kokemuksia toteutuksen toimivuudesta erilaisilla alueilla ja oppilaitoksissa. Malli on tarkoitus skaalata alueelliselle ja valtakunnalliselle tasolle vuosina 2027-2028.

Kokeiluhanketta valmistelevat puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusvoimat ja maanpuolustuskoulutus (MPK) yhteistyössä kokeiluun osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

