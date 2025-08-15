Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

15.8.2025 11:44 ・ Päivitetty: 15.8.2025 11:44

Nykymuotoiset kutsunnat ehkä viimeiset laatuaan – sukupuolten yhteiset tilaisuudet alkanevat ensi vuonna

LEHTIKUVA / KIMMO PENTTINEN

Perjantaina alkaneet kutsunnat asepalvelukseen ovat ehkä viimeiset nykyisessä muodossaan, jos viime vuonna ehdotetut uudistukset etenevät suunnitelman mukaisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kutsuntojen työryhmä esitti viime vuoden tammikuussa muun muassa, että miesten kutsunnat ja vapaaehtoisten naisten asepalvelukseen valintatilaisuudet yhdistettäisiin jatkossa yhteiseksi tilaisuudeksi. Yhteisiä kutsuntatilaisuuksia on pilotoitu monella alueella jo vuoden verran, kertoi prikaatikenraali ja puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja Markku Viitasaari STT:lle perjantaina. Myös juuri alkaneissa kutsunnoissa pilotoidaan uudistusta.

Tulosten perusteella uudistuksen olisi määrä tulla voimaan ensi kutsunnoissa, Viitasaari kertoo.

SAMA työryhmä esitti myös, että kaikille 17-vuotiaille järjestettäisiin jatkossa oppilaitoksissa yhteinen kutsuntainfo. Päivän aikana nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Uusi asia olisi, että tilaisuus olisi koko ikäluokalle yhteinen.

Viitasaari kertoo, että kutsuntainfoa on tarkoitus pilotoida ennen ensi kutsuntoja, mahdollisesti jo nyt syksyllä. Siitä, missä ja milloin pilotointeja tehtäisiin, ei kuitenkaan vielä ole varmuutta.

Hänen mukaansa kutsuntainfopäivän järjestämisen ajankohdasta päättäisi uudistuksessa oppilaitos yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Viitasaari huomauttaa, että miesten kutsuntojen ja vapaaehtoisten naisten valintatilaisuuksien yhdistäminen sekä kutsuntainfo ovat erilliset uudistukset, jotka ovat lähteneet samasta kehittämistyöryhmästä. Molemmat uudistukset olisi tarkoitus saada voimaan ensi kutsuntoihin mennessä.

Kutsuntojen kehittämiseksi esitettiin myös, että ikäluokalle järjestettäisiin jatkossa yhteiset terveystarkastukset opiskelijaterveydenhuollossa sukupuolesta riippumatta. Uudistuksessa yhdistettäisiin Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastus ja opiskelijaterveystarkastus. Terveystarkastusuudistus on sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa.

KUTSUNTATILAISUUKSIIN osallistuu tämän syksyn aikana yhteensä lähes 38  000 nuorta miestä. Tänä vuonna kutsuntavuorossa ovat vuonna 2007 syntyneet miehet.

Puolustusvoimat kannustaa tiedotteessaan kutsunnanalaisia esittämään omat palvelukseen liittyvät toiveensa kutsuntalautakunnalle. Palveluksessa voi hyödyntää esimerkiksi siviilissä hankittua koulutusta tai omia mielenkiinnon kohteita.

Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on käynnissä ja päättyy 15. tammikuuta 2026.

Kutsunnat päättyvät tänä vuonna 15. joulukuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
15.8.2025
”Voiko maalla, jossa naisella ei ole oikeuksia, olla tulevaisuutta?” – Vuoden pakolainen Homaira Qadare puhuu Afganistanin naisten puolesta
Lue lisää

Rane Aunimo

Politiikka
14.8.2025
Antti Lindtman: Palestiinan tunnustaminen ei palkitse Hamasia
Lue lisää

DEMOKRAATTI/STT

Ulkomaat
15.8.2025
Alaskan myynti oli Venäjälle huono diili – tuleeko Ukraina-neuvotteluissa nyt revanssi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU