Kotimaa
15.8.2025 11:44 ・ Päivitetty: 15.8.2025 11:44
Nykymuotoiset kutsunnat ehkä viimeiset laatuaan – sukupuolten yhteiset tilaisuudet alkanevat ensi vuonna
Perjantaina alkaneet kutsunnat asepalvelukseen ovat ehkä viimeiset nykyisessä muodossaan, jos viime vuonna ehdotetut uudistukset etenevät suunnitelman mukaisesti.
Kutsuntojen työryhmä esitti viime vuoden tammikuussa muun muassa, että miesten kutsunnat ja vapaaehtoisten naisten asepalvelukseen valintatilaisuudet yhdistettäisiin jatkossa yhteiseksi tilaisuudeksi. Yhteisiä kutsuntatilaisuuksia on pilotoitu monella alueella jo vuoden verran, kertoi prikaatikenraali ja puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja Markku Viitasaari STT:lle perjantaina. Myös juuri alkaneissa kutsunnoissa pilotoidaan uudistusta.
Tulosten perusteella uudistuksen olisi määrä tulla voimaan ensi kutsunnoissa, Viitasaari kertoo.
SAMA työryhmä esitti myös, että kaikille 17-vuotiaille järjestettäisiin jatkossa oppilaitoksissa yhteinen kutsuntainfo. Päivän aikana nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Uusi asia olisi, että tilaisuus olisi koko ikäluokalle yhteinen.
Viitasaari kertoo, että kutsuntainfoa on tarkoitus pilotoida ennen ensi kutsuntoja, mahdollisesti jo nyt syksyllä. Siitä, missä ja milloin pilotointeja tehtäisiin, ei kuitenkaan vielä ole varmuutta.
Hänen mukaansa kutsuntainfopäivän järjestämisen ajankohdasta päättäisi uudistuksessa oppilaitos yhdessä Puolustusvoimien kanssa.
Viitasaari huomauttaa, että miesten kutsuntojen ja vapaaehtoisten naisten valintatilaisuuksien yhdistäminen sekä kutsuntainfo ovat erilliset uudistukset, jotka ovat lähteneet samasta kehittämistyöryhmästä. Molemmat uudistukset olisi tarkoitus saada voimaan ensi kutsuntoihin mennessä.
Kutsuntojen kehittämiseksi esitettiin myös, että ikäluokalle järjestettäisiin jatkossa yhteiset terveystarkastukset opiskelijaterveydenhuollossa sukupuolesta riippumatta. Uudistuksessa yhdistettäisiin Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastus ja opiskelijaterveystarkastus. Terveystarkastusuudistus on sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa.
KUTSUNTATILAISUUKSIIN osallistuu tämän syksyn aikana yhteensä lähes 38 000 nuorta miestä. Tänä vuonna kutsuntavuorossa ovat vuonna 2007 syntyneet miehet.
Puolustusvoimat kannustaa tiedotteessaan kutsunnanalaisia esittämään omat palvelukseen liittyvät toiveensa kutsuntalautakunnalle. Palveluksessa voi hyödyntää esimerkiksi siviilissä hankittua koulutusta tai omia mielenkiinnon kohteita.
Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on käynnissä ja päättyy 15. tammikuuta 2026.
Kutsunnat päättyvät tänä vuonna 15. joulukuuta.
Kommentit
