Nykymuotoiset kutsunnat ehkä viimeiset laatuaan – sukupuolten yhteiset tilaisuudet alkanevat ensi vuonna

Kutsuntojen työryhmä esitti viime vuoden tammikuussa muun muassa, että miesten kutsunnat ja vapaaehtoisten naisten asepalvelukseen valintatilaisuudet yhdistettäisiin jatkossa yhteiseksi tilaisuudeksi. Yhteisiä kutsuntatilaisuuksia on pilotoitu monella alueella jo vuoden verran, kertoi prikaatikenraali ja puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja Markku Viitasaari STT:lle perjantaina. Myös juuri alkaneissa kutsunnoissa pilotoidaan uudistusta.

Tulosten perusteella uudistuksen olisi määrä tulla voimaan ensi kutsunnoissa, Viitasaari kertoo.

SAMA työryhmä esitti myös, että kaikille 17-vuotiaille järjestettäisiin jatkossa oppilaitoksissa yhteinen kutsuntainfo. Päivän aikana nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Uusi asia olisi, että tilaisuus olisi koko ikäluokalle yhteinen.

Viitasaari kertoo, että kutsuntainfoa on tarkoitus pilotoida ennen ensi kutsuntoja, mahdollisesti jo nyt syksyllä. Siitä, missä ja milloin pilotointeja tehtäisiin, ei kuitenkaan vielä ole varmuutta.