5.3.2026 07:10 ・ Päivitetty: 5.3.2026 07:10
Puolustusministeri valiokuntien kuultavana – Yle: Aiheena ydinaseet
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tänään kuultavana eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa.
Eduskunnan verkkosivujen mukaan kokouksissa aiheena ovat ajankohtaiset puolustusasiat.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ei kommentoi STT:lle tarkemmin valiokunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita.
Yle kertoi eilen, että Häkkänen olisi valiokunnissa kuultavana ydinaseisiin liittyvistä rajoitteista.
Ylen tietojen mukaan hallitus käy keskustelua, pitäisikö Suomessa purkaa ydinaseisiin liittyviä rajoituksia, kuten kieltoa ydinaseiden kauttakulusta Suomessa.
Ylen lähteiden mukaan hallituksessa on keskusteltu ydinaseiden kauttakulusta Suomessa, mutta vielä ei ole varmuutta, johtaako keskustelu merkittäviin muutoksiin.
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN ja ulkoasiainvaliokunnan odotetaan Ylen mukaan saavan tänään tietoa hallituksen piirissä käydystä pohdinnasta.
Myöskään ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) ei vahvista STT:lle Ylen tietoja Häkkäsen kuulemisen aiheesta.
Puolustusvaliokunnan kokouksen on määrä alkaa kello 10 ja ulkoasiainvaliokunnan kokouksen kello 11.30. Ulkoasiainvaliokunta kuulee Häkkästä myös Iranin tilanteesta.
Hallitus valmistelee parhaillaan ydinenergialain uudistamista. Hallituksen lakiesitystä odotetaan eduskuntaan mahdollisesti jo ensi viikolla.
Nykyisellään laki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon Suomessa.
