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4.6.2026 08:00 ・ Päivitetty: 4.6.2026 08:01

Puolustusministeriö esti taas kiinteistökauppoja – yrittäjiä Kiinasta ja Intiasta asti

iStock
Ulkomaiset toimijat havittelivat kiinteistökohteita muun muassa Imatralta.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat ministeriön mukaan muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä.

Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa.

Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

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