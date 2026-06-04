Kotimaa
4.6.2026 08:00 ・ Päivitetty: 4.6.2026 08:01
Puolustusministeriö esti taas kiinteistökauppoja – yrittäjiä Kiinasta ja Intiasta asti
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa.
Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat ministeriön mukaan muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä.
Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa.
Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.