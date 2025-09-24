Puolustusministeriön sivuston toiminnassa häiriöitä – taustalla palvelunestohyökkäys

Puolustusministeriön verkkosivuihin on kohdistunut palvelunestohyökkäys, jonka vuoksi sivuston toiminnassa on häiriöitä. Varsinainen hyökkäys tapahtui jo tiistaina, kerrotaan ministeriön viestinnästä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Sen jälkeen on ollut häiriöitä enemmän tai vähemmän, kertoo viestintäasiantuntija Riina Kauppila puolustusministeriöstä STT:lle.

Keskiviikkona kello yhden tienoilla päivällä puolustusministeriön verkkosivuille ei päässyt ollenkaan, vaan sivusto näytti virheilmoitusta.

Puolustusministeriö kertoo, että se selvittää asiaa. Verkkosivujen palveluntarjoaja selvittää tapahtumien syytä ja koittaa saada verkkosivut takaisin toimintaan mahdollisimman pian.

Kauppilan mukaan hyökkäys huomattiin tiistaina, kun osalla käyttäjistä oli hitautta ja he eivät päässeet sivustolle. Keskiviikkona häiriöitä vaikuttaa olevan tiistaita enemmän.

Puolustusministeriön verkkosivujen kaatumisesta kertoi aiemmin Iltalehti.

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSESSÄ kohteen toimintaa pyritään häiritsemään esimerkiksi suurella verkkoliikennemäärällä. Pahimmillaan se voi estää esimerkiksi verkkosivun tai -palvelun käytön joksikin aikaa.

Kyberturvallisuuskeskus on nimittänyt palvelunestohyökkäyksiä ”kybermaailman mielenilmauksiksi”, joilla on usein poliittinen motiivi.

Kauppila kertoo, että hyökkäyksen mahdollisesta motiivista ei ole tietoa.

- En osaa spekuloida tällaisella, Kauppila sanoo.

Vuoden 2022 huhtikuussa muun muassa puolustusministeriön verkkosivut kaatuivat palvelunestohyökkäyksen takia. Samana päivänä Venäjä loukkasi Suomen ilmatilaa. Tuolloinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi uskovansa, että myös palvelunestohyökkäyksen takana oli Venäjä. Samana päivänä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Suomen eduskunnalle.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.06 mm. Kauppilan haastattelulla.