Politiikka

16.1.2026 10:17 ・ Päivitetty: 16.1.2026 10:17

Puolustusvaliokunta kokoontuu keskustelemaan Grönlannin sotaharjoituksista

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Heikki Autto (kok.).

Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina kesken istuntotauon käsittelemään muun muassa Grönlannin sotaharjoituksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) STT:lle. Kokoukseen osallistuu myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Asialistalla on muitakin ajankohtaisia aiheita, kuten vuodenvaihteessa Suomenlahdella vaurioitunut tietoliikennekaapeli.

Autton mukaan maailmalla, Euroopassa ja Suomen lähialueilla on meneillään monia kehityskulkuja, joilla voi olla konkreettisia vaikutuksia myös Suomen näkökulmasta niin Naton jäsenenä kuin osana Ukrainaa tukevien maiden koalitiota. Siksi hänestä on tärkeää, että puolustusvaliokunta päivittää tietonsa.

- Grönlannin harjoitusten ohella käsitellään ainakin Venäjän hyökkäyssodan päättämiseen tähtäävien neuvottelujen tilannetta, Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisen puolustusyhteistyön kehittymistä sekä tietoliikennekaapelin vahingoittamista Suomenlahdella uutenavuotena, Autto viestitti.

PUOLUSTUSMINISTERIÖ kertoi torstaina, että Suomi lähettää kaksi yhteysupseeria Grönlantiin tutustumaan harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin.

Häkkäsen mukaan yhteysupseerit olisivat lähdössä Grönlantiin ”viipymättä ja piakkoin”.

- Heidän tehtävänään on arvioida ja analysoida Tanskan kansallista harjoitussuunnitelmaa, mitä sen on suunniteltu sisältävän ja minkälainen Grönlanti on toiminta-alueena infrastruktuurin ja logistiikan kannalta, Häkkänen sanoi STT:lle torstaina.

Upseerien arvioiden pohjalta voidaan Häkkäsen mukaan jatkossa pohtia sitä, millaisella kalustolla tai joukoilla Suomi voisi osallistua harjoituksiin Grönlannissa.

Valiokunnan ylimääräisestä kokouksesta on kertonut myös ainakin Ilta-Sanomat.

Sanna Nikula/STT

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

