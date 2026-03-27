27.3.2026 09:38 ・ Päivitetty: 27.3.2026 09:38
Puolustusvoimat: Olimme hereillä Ukrainan lennokki-iskujen aikana
Suomen asevoimat on viimeinkin kommentoinut toimintaansa alkuviikolla tapahtuneiden Suomenlahden lennokki-iskuaaltojen aikana. Ilmavoimien hävittäjiä on ollut ilmassa varmistamassa, ettei Ukrainan lennokkeja pääse harhautumaan Suomen alueelle.
Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että se tehosti alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista silloin, kun Ukraina teki iskujaan Suomenlahden itäosan venäläiskohteisiin.
Puolustusvoimien toiminta on näkynyt tiedotteen mukaan etenkin Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Sotaväki ei kerro tarkemmin, mitä kaikkea se on tehnyt.
UKRAINA on hyökännyt tällä viikolla räjähdelennokkien avulla esimerkiksi Viipuriin sekä Koiviston ja Lahdensuun satamiin.
Puolustusvoimat kertoo Ylelle, että Ukrainan drooni-iskujen vuoksi ilmavoimien hävittäjiä on tällä viikolla ollut ilmassa.
Hävittäjien avulla on valvottu Suomen alueita ja varmistettu, ettei lennokkeja eksy Suomen puolelle.
Ylen mukaan hävittäjien ääniä on kuultu pitkin Uuttamaata.
