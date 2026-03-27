Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.3.2026 09:38 ・ Päivitetty: 27.3.2026 09:38

Puolustusvoimat: Olimme hereillä Ukrainan lennokki-iskujen aikana

Ilmavoimat
Ilmavoimat julkaisi keskiviikkona 25.3. kuvan lennolla olleesta Hornet-hävittäjästä.

Suomen asevoimat on viimeinkin kommentoinut toimintaansa alkuviikolla tapahtuneiden Suomenlahden lennokki-iskuaaltojen aikana. Ilmavoimien hävittäjiä on ollut ilmassa varmistamassa, ettei Ukrainan lennokkeja pääse harhautumaan Suomen alueelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että se tehosti alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista silloin, kun Ukraina teki iskujaan Suomenlahden itäosan venäläiskohteisiin.

Puolustusvoimien toiminta on näkynyt tiedotteen mukaan etenkin Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Sotaväki ei kerro tarkemmin, mitä kaikkea se on tehnyt.

UKRAINA on hyökännyt tällä viikolla räjähdelennokkien avulla esimerkiksi Viipuriin sekä Koiviston ja Lahdensuun satamiin.

Puolustusvoimat kertoo Ylelle, että Ukrainan drooni-iskujen vuoksi ilmavoimien hävittäjiä on tällä viikolla ollut ilmassa.

Hävittäjien avulla on valvottu Suomen alueita ja varmistettu, ettei lennokkeja eksy Suomen puolelle.

Ylen mukaan hävittäjien ääniä on kuultu pitkin Uuttamaata.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
26.3.2026
Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
27.3.2026
Arvio: Turun kaupunginteatterin inside-komedia aukeaa onneksi myös ulospäin
Lue lisää

