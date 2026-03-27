Politiikka
27.3.2026 12:04 ・ Päivitetty: 27.3.2026 12:04
Purra: Bensan hintaan ei veronalennuskaan paljoa auttaisi
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan hallituksella on niukasti keinoja vaikuttaa polttoaineiden pumppuhintoihin. Oppositiokin on huutanut hallitusta hätiin pysäyttämään bensan ja dieselin nopean hinnannousua.
Purran mukaan merkittävienkin veronalennusten vaikutus polttoaineiden pumppuhintoihin olisi minimaalinen.
Purran mukaan hallitukselta voidaan odottaa ratkaisuja Lähi-idän sodan aiheuttamaan energian hintojen nousuun viimeistään huhtikuussa pidettävässä kehysriihessä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi keskiviikkona, että valtiovarainministeriölle on annettu tehtäväksi arvioida keinoja, joilla voitaisiin vastata Lähi-idän sodan aiheuttamaan hintojen nousuun.
EDELLISEN hallituksen aikana marraskuussa 2021 Riikka Purra puolueineen vaati hallitusta alentamaan energia- ja polttoaineveroja 25:llä prosentilla, jotta kalliin bensan syömä kansalaisten ostovoima paranisi.
Perussuomalaisten nuorisojärjestö teki tuolloin myös kansalaisaloitteen koko polttoaineveron poistamiseksi, koska sillä pumppuhintoja saataisiin lupausten mukaan pienenemään.
Silloinen hallitus yritti tuolloin turhaan selittää oppositiolle, että maailmanmarkkinahintojen vaihtelun takia veroalekaan ei välttämättä takaisi suomalaisille loputtomiin edullista polttoainetta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.