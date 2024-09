Purra: Ei enää uusia veronkorotuksia tällä vaalikaudella – mahdollinen lisäsopeutus “puhtailla menoleikkauksilla”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) lupasi Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä, että uusia veronkorotuksia ei ole enää tulossa tällä vaalikaudella. Demokraatti Demokraatti

– En tule itse esittämään uusia veronkorotusavauksia tällä vaalikaudella, Purra sanoi puheessaan.

– Jos hallituksen finanssipoliittinen tavoite velkasuhteen kasvun pysäyttämisestä näyttää karkaavan, mikä on mahdollista, olen valmis tekemään tarvittavan lisäsopeutuksen puhtailla menoleikkauksilla valtion budjettitaloudesta. Valtion menot ovat liian suuret suhteessa kansantaloutemme tulonmuodostuskykyyn.

PURRA kertoi puheessaan kannustavansa verotuksen ammattilaisia miettimään, miten voisimme uudistaa verotusjärjestelmäämme siten, että verotus maksimoisi talouskasvun edellytykset vähentämättä verotuottoja lyhyelläkään aikavälillä.

– Olen itse pohtinut muun muassa sitä, voisimmeko jollakin aikavälillä siirtää suoria sosiaalietuuksia enemmän verovähenteisiksi eduiksi.

– Olisiko esimerkiksi hyvä painottaa työn verotuksen lapsivähennystä rikkaiden ja varakkaiden ihmisten lapsilisien asemesta? Tai voisimmeko ottaa mallia vaikkapa Tanskasta, jossa on käsitykseni mukaan erittäin kehittynyt verovähennysjärjestelmä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen osalta? Pitäisikö työn verotusta keventää edelleen ja tehdä kokonaisuudistus listaamattomien yritysten osinkoverotukseen?

PURRA sanoi haastavansa tähän tärkeään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toivoi enemmän riippumatonta tutkimustietoa siitä, miten verotus vaikuttaa talouskasvuun, investointeihin ja työn tarjontaan

– Veropolitiikan osalta tietysti me kaikki etsimme sellaista veroratkaisua, joka on tehokas, minimoi vääristymät ja joka luo oikeat kannustimet yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Veropohjien tulisi olla laajoja ja tiiviitä, verokantojen maltillisia. Aina näin ei voida toimia, koska veropolitiikka on myös kompromisseja.