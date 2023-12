Purra: ”Epäilemättä me laulamme äänestäjiemme lauluja” – Oppositio grillasi hallitusta työelämän heikennyksistä

Eduskunnan torstain kyselytunti käsitteli muun muassa työmatkaliikenteen lamauttaneen työtaistelun tiimoilta hallituksen kaavailemia työelämän heikennyksiä. Brysselissä Eurooppa-neuvoston kokouksessa olevaa pääministeri Petteri Orpoa (kok.) sijaistanut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) väisteli kysymyksiä perussuomalaisten vaalilupauksista. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n ensimmäisen kysymyksen esittänyt Lauri Lyly siteerasi Purralle perussuomalaisen luottamushenkilön viimekesäistä mielipidekirjoitusta. Sitaatissa luottamushenkilö ilmaisi pettymyksensä perussuomalaisten aikomukseen kurjistaa suomalainen palkansaaja entistäkin haavoittuvampaan asemaan.

Lyly vastuutti Purraa 2,3 miljoonan palkansaajan oikeuksien ”ennennäkemättömästä heikentämisestä” ja sosiaaliturvan leikkauksista.

– Vielä ennen vaaleja palkansaajien lakko-oikeus oli perussuomalaisten mielestä turvattava vähintäänkin nykyisessä laajuudessaan. Nyt te olette valmis rajoittamaan tätä oikeutta. Ennen vaaleja vastustitte irtisanomissuojan heikennystä, ette enää. Ennen vaaleja te kannatitte työntekijän sopimussuojaa, mutta nyt olette murentamassa sitä, Lyly kertasi ja kysyi onko perussuomalaisten mieli muuttunut hallituksessa.

Purra kertoi edustavansa ministeriaitiossa hallituksen ministeriä ja varapääministeriä. Hän antoi ymmärtää, ettei hallituksen kyselytunti ole oikea paikka käydä läpi hänen toimintaansa perussuomalaisten puheenjohtajana. Tämän jälkeen Purra muistutti hallitusohjelmaan kirjatuista julkisen talouden korjaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja rakenteellisista työllisyystoimista.

– Niillä tavoitellaan paitsi säästöjä julkiseen talouteen, valtion talouteen, niin myös halutaan muuttaa esimerkiksi meidän työmarkkinoilla olevia turhia jäykkyyksiä, jotka selvästi heikentävät meidän kasvun mahdollisuuksia, työllisyyttä, työpaikkojen syntyä, yritysten mahdollisuutta palkata ihmisiä, Purra listasi.

OPPOSITIOSTA palattiin uudelleen Purran rooliin perussuomalaisten puheenjohtajana viime eduskuntavaaleissa ja todettiin, ettei perussuomalaisten vaaliohjelmasta löydy jälkiä hallituksen nyt kaavailemista työelämän ja sosiaaliturvan heikennyksistä. Purra jätti toistamiseen vastaamatta ja kiisti, että hallitus laulaisi politiikassaan työnantajajärjestöjen lauluja.

– Mitä tulee sitten siihen, että kenen lauluja me laulamme, niin epäilemättä me laulamme äänestäjiemme lauluja. Me olemme rakentaneet neljälle puolueelle rakentuvan koalitiohallituksen. Se selvästi eroaa teidän vasemmistohallituksestanne viime kaudella. Ja me noudatamme meidän hallitusohjelmaamme. Me myös seisomme ylpeästi tämän linjan takana.

Hallituspuolueiden kansanedustajat arvostelivat parhaillaan käynnissä olevaa poliittista lakkoa. Työministeri Arto Satonen (kok.) esitti torstain lakkopäivän hinnaksi 100 – 130 miljoonaa euroa.

”Tämä politiikka on täysin ristiriidassa pohjoismaisen mallin kanssa.”

Hallitus on aikeissa rajoittaa oikeutta poliittisiin työtaisteluihin. Purra syytti ay-liikettä suoraan kiristämisestä.

– Siihen tämä hallitus ei lähde, että me antaisimme muiden kiristää meitä, Purra sanoi leimasi ay-liikkeen parlamentin ulkopuoliseksi vasemmiston oppositioystäväksi.

Purra myös toisti, että Suomen tärkeimmissä kilpailijamaissa on tehty nyt kaavailtuja uudistuksia jo vuosikymmeniä sitten.

Vasemmistoliiton Li Andersson totesi työntekijöiden puolustavan lakkoilemalla omia oikeuksiaan sen vuoksi, että hallitus on valinnut ajaa suomalaiset työmarkkinat kaaokseen.

– Te olette tehneet valinnan ottaa hallitusohjelmaan poikkeuksellisen rajuja ja täysin yksipuolisia heikennyksiä suomalaisten työntekijöiden asemaan ja työehtoihin. Tämä politiikka ja menettelytapa on täysin ristiriidassa pohjoismaisen mallin kanssa, Andersson linjasi.