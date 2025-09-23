Purra haukkui arvostelijat: ”Punavihreä populismi johtaa turmioon”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei säästellyt sanojaan ensi vuoden talousarvioesityksen lähetekeskustelussa eduskunnassa. Demokraatti Demokraatti

Purran puhe nostatti kulmakarvoja oppositiossa, joka sai kuulla rahaministeriltä suorat sanat.

– Jokaista säästöä vastustamalla ja uusia menoja esittämällä ei päästä eteenpäin – punavihreä populismi johtaa turmioon. Jos maalla ei ole taloudellisia voimavaroja, se menettää suvereniteettinsa. Siksi näillä asioilla ei pidä leikkiä.

Purra kehotti oppositiota jopa ”ymmärtämään todellisuuden”.

– Kansanedustajilla ei olisi nyt aikaa keskittyä teatteriin tai tosi-tv:n tekemiseen vaan todellisuuden seuraamiseen täällä näin. Oppositiollakin on vastuu, teitä kuunnellaan. Älkää sumuttako kansalaisia kuvittelemaan, että säästöjä voitaisiin olla tekemättä tai että hallitus on aiheuttanut ongelmat, joita se päinvastoin ratkoo.

Purra tuntui näkevän, että todelliset vastuunkantajat istuvat tässä kohtaa hallituksessa.

– Vaikeina aikoina tarvitsemme päättäjiä, jotka kykenevät näkemään kansakunnan edun, ja asettamaan sen oman etunsa edelle. Vaikeina aikoina tehdään vaikeita päätöksiä. Politiikassa vastuunkannosta ei valitettavasti aina palkita, mutta siinä on vastuunkannon ydin: tehdään vaikeita päätöksiä, koska isänmaan etu niin vaatii. Sitä on johtajuus. Opposition vaihtoehdottomuudesta päätellen siellä on johtajuusvaje.

Eikä tämäkään vielä riittänyt Purralle.

– Vaikka te tästäkin sanasta pillastutte, sanon sen silti. Suomen populistiset päättäjät olivat valmiita jatkamaan sosialismin tiellä, vaikka alta meni metsäteollisuutta, alta meni nokiat, luvut näyttivät koko ajan, mitä tulee tapahtumaan, silti jatkettiin rahan lappamista ja huikentelevaa idealismia.

– Maahanmuuttoa oli pakko saada hinnalla millä hyvänsä, mistä hyvänsä, ja Kelasta Suomi nyt maailmalla tunnetaankin. Kouluasioita ajettiin seinään, ja sitäkin hintalappua ihmettelemme juuri nyt.

Purran mukaan ”vihreän idealismin” nimissä tehtiin päätöksiä, jotka moni nyt mielellään unohtaisi.

– Suomalainen naivismi on johtanut kärsimykseen – ja vain realismi ja tiukka linja, rajat ja rakkaus voivat pelastaa Suomen.