Purra: ”Pidämme tiukasti kiinni yleissitovuudesta”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi Säätytalon neuvotteluihin saapuessaan vappupuheissa esiinnousseita työmarkkinakysymyksiä. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toivoi vappuna, että perussuomalaiset puolustaisi hallitusneuvotteluissa työntekijöitä kokoomuksen kaavailemilta heikennyksiltä.

– Luotamme siihen, että perussuomalaiset pitävät sanansa.Vaalien alla he lupasivat puolustaa työehtosopimuksia, lakko-oikeutta ja työttömyysturvaa. Suomalainen ammattiyhdistysliike ottaa tällaiset lupaukset vakavasti. Moni on myös tehnyt äänestyspäätöksiä niiden pohjalta. Siksi luotamme nyt siihen, että hanska pitää kokoomuksen kovimpienkin vaatimusten edessä. Lopputuloksena ei saa olla kompromissi, jossa maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään, mutta sen hintana annetaan periksi työntekijöiden edunvalvontaa ja toimeentuloa koskevissa linjanvedoissa, Aalto sanoi puheessaan Forssassa.

Aallon sanojen taustalla voi hahmottaa hienoista ironiaa, koska vaalikeskusteluissa perussuomalaisten kanta kiky-maksujen palauttamiseen vaikutti muuttuvan. SAK:n kyselyssä puolue kannatti kiky-maksujen siirtoa takaisin työnantajille, mutta puheenjohtaja Purra oli MTV:n tentissä asiasta päinvastaista mieltä.

PURRA myönsi Säätytalolla perussuomalaisten suhteen ”ay-siipeen” olevan aika riitaisa.

– Ennen vaaleja nähtiin kiky-maksuihin liittyen eräänlainen tapahtuma. Samoin työperäinen maahanmuutto, jota me kovasti pidämme esillä, niin emme yleensä näiltä työntekijäjärjestöiltä yleensä saa minkäänlaista vetoapua. Vaalien alla nähtiin jopa sellainen, että Super irtisanoutui omasta lausunnostaan, jota käytin vaalikeskusteluissa hyväksi.

Purra kuitenkin korosti puolueen pitävän työntekijöiden puolta.

– Me kerromme myös miten liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka vaikuttaa arjen kustannuksiin ja nimenomaan heikentää paitsi työn kannustimia myös työntekijöiden ostovoimaa. Me totta kai pidämme näitä asioita esillä. Sen sijaan sitä mitä ay-puolelta meiltä odotetaan ja vaaditaan ja välillä uhkaillaankin, niin se on aivan toinen asia.

Perussuomalaiset on todennut kannattavansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista.

– Joustoja työmarkkinoilla tulee lisätä, mutta me pidämme tiukasti kiinni yleissitovuudesta ja kannatamme tietenkin tessejä (työehtosopimuksia), Purra sanoi Säätytalon eteisessä tiistaina aamulla.