Purra: Saatte tietää Juuson seuraajan nimen keskiviikkona

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei halunnut vielä tiistaina paljastaa perussuomalaisten uuden sosiaali- ja terveysministerin nimeä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kerrotaan keskiviikkona, Purra sanoi toimittajille Brysselissä EU:n valtiovarainministereiden kokouksen jälkeen.

- Meillä on huomenna viralliset kokoukset, puolueen ja eduskuntaryhmän. Silloin tämä päätös tehdään ja saman tien siitä ulos viestitään, Purra summasi.

Tällä hetkellä on todennäköistä, että nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) joutuu tekemään uusia säästötoimenpiteitä. Hallituksen säästöistä uupuu Iltalehden mukaan noin 313 miljoonaa euroa. Eniten toteutumattomia säästöjä on sosiaali- ja terveysministeriössä.

STT KYSYI PURRALTA, millaisia säästöjä jatkossa on mahdollisesti luvassa. Purran mukaan edessä on ”joidenkin satojen miljoonien urakka” ja että tekemistä on erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön säästöissä tai hyvinvointialueiden toiminnassa.

- Meillä on tänä keväänä vielä kehysriihen yhteydessä näissä hieman tekemistä. Eipä siinä sen ihmeellisempää. Tämä on oikeastaan ollut tällä hallituskaudella melkoisen jatkuva prosessi. Tietenkin pidämme kiinni siitä, mitä olemme päättäneet.

Purra sanoi myös pitävänsä hieman ihmeellisenä, että hallituspuolueen kansanedustajia on ”osoittanut mieltä” Uudellemaalle kohdistuvia säästöjä vastaan. Lisää aiheesta Perussuomalaisten surkea ministerionni jatkuu

Purra viittasi ilmeisesti Uudenmaan liiton ja 18 kansanedustajan vetoomukseen, jossa kritisoidaan hallituksen tuoretta esitystä hyvinvointialueiden rahoituksen leikkauksesta.

Helsingin Sanomien mukaan allekirjoittajien joukossa on kuusi hallituspuolueiden edustajaa: kokoomuksen Jarno Limnell, Maaret Castrén, Sari Sarkomaa ja Mia Laiho ja lisäksi rkp:n edustajat Eva Biaudet ja Henrik Wickström.

Sanna Raita-aho/STT