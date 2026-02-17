Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.2.2026 14:42 ・ Päivitetty: 17.2.2026 14:42

Purra: Saatte tietää Juuson seuraajan nimen keskiviikkona

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei halunnut vielä tiistaina paljastaa perussuomalaisten uuden sosiaali- ja terveysministerin nimeä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kerrotaan keskiviikkona, Purra sanoi toimittajille Brysselissä EU:n valtiovarainministereiden kokouksen jälkeen.

- Meillä on huomenna viralliset kokoukset, puolueen ja eduskuntaryhmän. Silloin tämä päätös tehdään ja saman tien siitä ulos viestitään, Purra summasi.

Tällä hetkellä on todennäköistä, että nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) joutuu tekemään uusia säästötoimenpiteitä. Hallituksen säästöistä uupuu Iltalehden mukaan noin 313 miljoonaa euroa. Eniten toteutumattomia säästöjä on sosiaali- ja terveysministeriössä.

STT KYSYI PURRALTA, millaisia säästöjä jatkossa on mahdollisesti luvassa. Purran mukaan edessä on ”joidenkin satojen miljoonien urakka” ja että tekemistä on erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön säästöissä tai hyvinvointialueiden toiminnassa.

- Meillä on tänä keväänä vielä kehysriihen yhteydessä näissä hieman tekemistä. Eipä siinä sen ihmeellisempää. Tämä on oikeastaan ollut tällä hallituskaudella melkoisen jatkuva prosessi. Tietenkin pidämme kiinni siitä, mitä olemme päättäneet.

Purra sanoi myös pitävänsä hieman ihmeellisenä, että hallituspuolueen kansanedustajia on ”osoittanut mieltä” Uudellemaalle kohdistuvia säästöjä vastaan.

Lisää aiheesta

Perussuomalaisten surkea ministerionni jatkuu

Purra viittasi ilmeisesti Uudenmaan liiton ja 18 kansanedustajan vetoomukseen, jossa kritisoidaan hallituksen tuoretta esitystä hyvinvointialueiden rahoituksen leikkauksesta.

Helsingin Sanomien mukaan allekirjoittajien joukossa on kuusi hallituspuolueiden edustajaa: kokoomuksen Jarno Limnell, Maaret Castrén, Sari Sarkomaa ja Mia Laiho ja lisäksi rkp:n edustajat Eva Biaudet ja Henrik Wickström.

Sanna Raita-aho/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Toimituksen kommentit

12.2.2026 17:00

Perussuomalaisten surkea ministerionni jatkuu

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
14.2.2026
Hiipunut keskusta voi olla pääministerintekijä Ruotsissa ja Suomessa
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
16.2.2026
Arvio: Toisen tasavallan Suomen idea on selviytyminen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU