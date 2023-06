Purra selitteli lypsy-tviittiään: ”Toki siinä on sellaisia hetkiä, että käytetään ihmisten väsymystä hyväksi”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran eilisiltainen tviitti ”ihan perverssin lypsyn ajasta” on herättänyt hämmennystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Purra itse totesi tänään aamupäivällä Säätytalon neuvotteluihin mennessään, ettei yleisesti tykkää selitellä tviittejään.

– Ne joko ymmärretään tai ei ymmärretä.

Hän muistutti, että Säätytalolla on istuttu viikkokausia, ja nyt viedään viimeisiä päiviä.

– Varsinkin talouspöydän ihmiset ovat täällä viihtyneet reippaasti kellon ympäri, niin toki siinä on sellaisia hetkiä, että käytetään ihmisten väsymystä ja muuta hyväksi. Mutta me emme ainakaan anna tässä vaiheessa periksi.

Klo 22 ulos Säätytalolta. Ja ei, vieläkään ei ole valmista. Kokeneemmat kertovat, että alkaa olla suurten sammakkojen ja ihan perverssin lypsyn aika 🤔 Parempi siis käydä välillä nukkumassa ja mehustamassa pari vihermehua.#hallitusneuvottelut – Riikka Purra (@ir_rkp) June 14, 2023

Purra vahvisti, että jakeluvelvoitteen kompensaatiosta on sopu ja sovussa oleellinen osa on seuraamusmaksumalli. Hän kiisti sen, että lainsäätäjä antaisi yrityksille mahdollisuuden rikkoa lakia.

– Ei siinä ole tällaista takana. Tästä on löytynyt kaikille sopiva, sangen järkevä malli, joka on myös kustannuksiltaan siedettävä. On varmasti parempi, etten avaa kyseistä mallia. Se on aika monimutkainen.

KYSYMYKSEEN, löytyykö neuvotteluissa ratkaisu kaikkiin aukioleviin kysymyksiin, Purra totesi, että ”usko on vahva”. Avoinna ovat hänen mukaansa vain talous- ja veroratkaisut.

– Se on kiinni siitä, miten osapuolet asettuvat kompromissien taakse. Toivottavasti näin käy, me olemme ainakin sen mukaan suunnitelleet jatkon.

Häneltä kysyttiin, onko olemassa juntturaa, joka voisi vielä estää sovun syntymistä.

– Eihän täällä olekaan muuta kuin juntturaa. Sen takia täällä ollaan vielä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja kertoi itse olevansa erityisen tyytyväinen siihen, miten neuvotteluissa on sovittu maahanmuutto- sekä ilmasto- ympäristöpolitiikkaan tulevista muutoksista. Hän ei kuitenkaan avannut ratkaisujen sisältöä.

Puheenjohtajapöydässä on Purran mukaan tarkoitus keskustella ministerisalkkujen jaosta. Perussuomalaisten puolue-elimet kokoontuvat huomenna tai viikonloppuna. Purra kertoi, että puolueella on sunnuntaina iso yhteiskokous, mikäli hallitusneuvotteluissa päästään tänään maaliin. Perussuomalaiset päättää virallisesti silloin hallitukseen osallistumisesta.

RKP:N puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson piti myös mahdollisena, että tänään tulee valmista.

- Saattaa mennä myös huomiseen. Koskaan ei tiedä, tuleeko loppumetreillä jokin uusi solmu. Olen ollut niin monissa neuvotteluissa mukana, että on aina syytä ottaa rauhallisesti ja katsoa tunti kerrallaan, mitä tapahtuu.

Kehitysyhteistyörahoihin tulevat leikkaukset ovat olleet vaikea pala RKP:lle.

– Voidaan sanoa, että totuus on jossain siinä keskellä, kun RKP:n tavoitteena on ollut leikata niin vähän kuin mahdollista ja perussuomalaisten niin paljon kuin mahdollista, Henriksson muotoili.