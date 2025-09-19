Politiikka
19.9.2025 11:52 ・ Päivitetty: 19.9.2025 12:49
Purra: Suomi ei hyväksy EU-esityksiä yhteisvelkavälineistä – Orpo: Suhtaudumme avoimesti kaikkiin rahoitusratkaisuihin
Suomi on valmis kaatamaan vaikka yksin EU-komission esitykset yhteisvelkavälineistä, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tiedotteessaan. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) viesti on toinen.
- Jo kesällä toin esille, että Suomi ei tule hyväksymään komission ehdotuksia uusista rahoituskehyksen yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä. Emme vain suhtaudu kriittisesti vaan vastustamme. Suomi siis on valmis kaatamaan vaikka yksin kyseiset esitykset, Purra kommentoi.
Hän sanoo hallituksen vastustavan kahta ehdotettua yhteisvelkavälinettä eli EU:n uutta kriisivälinettä ja Catalyst Europe -välinettä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) taas kommentoi tänään eduskunnassa toimittajille, että tarvittaessa Suomi on avoin yhteiselle velalle silloin, kun velka koskee puolustusta.
- Uskon vakaasti siihen, että Suomi on saamapuolella näissä päätöksissä. Siksi pidän tätä linjausta, että me suhtaudumme avoimesti kaikkiin rahoitusratkaisuihin, nimenomaan puolustuksen osalta erittäin tärkeänä linjauksena.
Aiemmin Orpo kommentoi viestisovellus X:ssä, että kyseessä on Suomen etu.
- Tavoitteenamme on, että tukea suunnataan itäisen etulinjan maille. Tässä on kyse Suomen edusta.
AIEMMIN tänään Riikka Purra sanoi hallituksen julkaisseen nyt ensimmäiset kantansa komission tiedonantoon ja rahoituskehyskokonaisuuteen. Asiaa käsitellään seuraavaksi eduskunnassa.
- Olen erittäin tyytyväinen, että tästä fundamentaalista lähtökohdasta uutta yhteisvelkaa vastaan hallitus on saanut nyt aikaiseksi kannan, joka on ainoa oikea, Purra kommentoi tiedotteessaan.
EU:n uusi kriisiväline olisi kooltaan 400-500 miljardin euroa. Komissio on esittänyt välinettä osana EU:n rahoituskehystä vuosille 2028-2034.
Catalyst Europe -välineen avulla EU tarjoaa sen takaamia lainoja investoinneille strategisilla aloilla. EU:n kannalta strategisia aloja ovat muun muassa raaka-aineiden kuten harvinaisten maametallien tuotanto sekä litiumakkujen, vedyn ja lääkeaineiden tuotanto.
SUOMEN tuki jatkuu EU:n puolustuksen vahvistamiseen tarkoitetulle lainaväline Safelle.
Safe on EU-komission 150 miljardin euron lainaväline, jonka kautta jäsenmaille on tarkoitus myöntää lainoja puolustushankintoihin. Asiantuntijoiden mukaan väline on teknisesti yhteisvelkaa, mutta se eroaa esimerkiksi EU:n korona-aikojen elpymisvälineestä.
Juttua ja otsikkoa muokattu klo 15.49: lisätty Petteri Orpon kommentit.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.