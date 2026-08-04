Purra: Tämä on minun riiheni, liikkumavaraa ei ole, uutisia saa tehdä somevideosta

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) piti medialle tiedotustilaisuuden valtionvarainministeriön budjettiesitystä käsittelevien neuvottelujen tauolla Espoon Moisniemessä. Susanna Luikku Demokraatti

Purran mukaan talouslukujen läpikäyminen on ollut ”hieman tavallista mukavampaa”:

– Talous näyttää ensi kertaa moneen vuoteen positiiviselta. Vienti on lähtenyt vetämään jo aiemmin, ja reaalitaloudet luvut, elinkeinoelämän ja osin myös kotitalouksien ja kansalaisten luottamus ovat vahvistuneet. Työpaikkoja toki vielä kaivataan kipeästi, Purra kommentoi medialle Rajavartiolaitoksen partiotukikohdan mökkimaisemissa.

– Maailmantalouden tila, Lähi-idän kriisi ja Hormuzinsalmen sulut ovat vaikuttaneet, mutta eivät niin pahasti kuin pelättiin.

POSITIIVISET kommentit loppuivat välittömästi, kun siirryttiin käsittelemään julkista taloutta – eli ihmisten elämään vaikuttavia peruspalveluja, niiden tuottamia työpaikkoja ja eri elämän vaiheissa tarvittavia yhteiskunnan turvaverkkoja.

– Julkisessa taloudessa ei ole liikkumavaraa nyt eikä tulevaisuudessa. Mutta säästöjen tekeminen on helpompaa nousun kuin laskun aikana.

Purran mukaan poliittista keskustelua aiheesta ei ”kannata” käydä, koska kaikkien hallitusten on säästettävä eli jatkettava leikkauskuripolitiikkaa. Hän kehotti mediaa myös katsomaan viestipalvelu X:ään tekemänsä somevideon saadakseen valtiovarainministerin vastauksia oppositiopuolueiden kritiikkiin: Lisää aiheesta Purra: Talouskasvulla ei juuri merkitystä budjettineuvotteluissa – paitsi ”poliittinen inhimillisyys”

– Sieltä voi tehdä uutisia. Tämä on minun riiheni, ja esitys on tekijänsä näköinen; mukana ei ole muita hallituskumppaneita. Toki sen aika on sitten syksyn neuvotteluissa.

Budjettineuvotteluissa tärkein tavoitteeni ”jokaisen säästön vieminen loppuun asti”.

PURRA ei suostunut kertomaan yksityiskohtia nyt käydyistä neuvotteluista, kuten siitä, mitä julkisen talouden pääluokkien käsittelyssä on puhuttu. Hän toisti näkemystään siitä, että mitään sektoria ei rajata ensi kauden säästöjen ulkopuolelle.

Vaalien läheisyys on alkanut näkyä yhä selvemmin hallituspuolueiden ja -edustajien välien rakoilussa ja erilaisissa irtiotoissa.

Purran mukaan perussuomalaisten tärkein tavoite budjettineuvotteluissa ovat veronkevennykset ja hänen itsensä ”jokaisen säästön vieminen loppuun asti”.

Se, toteutuuko perussuomalaisten paljon mainostama ja lupailema bensiinin hinnan lasku, riippuu Purran mukaan raakaöljyn hinnasta.

– Tosin nykyään hinta näyttää noudattelevan enemmän (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trumpin ulostuloja. Vaikka öljyn hinta on laskenut, vaikutus ei ole näkynyt Suomen pumppuhinnoissa, vaikka nousussa se näkyy heti. Ehkä Suomessa on liian vähän kilpailua.

Purra käy valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa iltaan asti läpi budjettiluokkakohtaisia menoja. Tänään valmistuva ehdotus on pohjana hallituksen budjettiriihelle, joka käydään myöhemmin syksyllä.

Oikaisu klo 14.33: muokattu kohtaa, jossa puhuttiin säästörajauksista ja julkisen talouden sektoreista. Kyse on ensi kauden säästöistä, ei nyt käytävistä VM:n riihineuvotteluista.