Politiikka
20.1.2026 12:16 ・ Päivitetty: 20.1.2026 12:18
Purra toivoo Grönlanti-kiistan ratkeavan keskustelemalla ”kuin aikuiset” – ei liittolaisia uhkailemalla
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kommentoi tiistaina Brysselissä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämiä Grönlanti-uhkauksia.
Trump on uhannut ylimääräisillä tulleilla kahdeksaa maata, muun muassa Suomea, koska maat vastustavat Tanskalle kuuluvan Grönlannin liittämistä Yhdysvaltoihin.
– Varmasti olisi hyvä kaikkien osapuolten kannalta, mikäli tästä päästäisiin eteenpäin järkevällä tavalla niin kuin aikuiset toimivat eli keskustelemalla eikä uhkailemalla liittolaisia, Purra sanoi tiedotustilaisuudesaan.
MIKÄLI uhkaukset jatkuvat, olisi Purran mukaan hyvin huono idea vain odottaa hiljaa ja toivoa asioiden ratkeavan itsestään. Myös EU-maiden valtiovarainministerit keskustelivat Purran mukaan kokouksessaan tulliuhkauksista.
– Keskusteluissa korostui vahva yhteisen linjan pitäminen ja vankkumaton tuki Tanskalle ja Grönlannin kansalaisille.
– Kävi myös selväksi, että Euroopalla pitää olla mahdollisuus käyttää niitä välineitä mitä sillä on, mikäli tilanne ei etene oikeaan suuntaan, Purra sanoi.
EU:n on raportoitu valmistelevan Trumpille vastatulleja, jotka tulisivat voimaan Trumpin tulliuhkausten mahdollisesti toteutuessa helmikuussa.
Kommentit
