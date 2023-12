Purran veropohdinta kuohuttaa – Mäkynen: ”Aivan mahdoton ajatus”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) väläytti Talouselämän haastattelussa elintarvikkeiden arvonlisäveron (alv) nostamisen mahdollisuutta tulevaisuudessa. Kun esimerkiksi inflaatiopaineet hellittävät, veroratkaisuihin saattaisi syntyä liikkumatilaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiaan on reagoitu välittömästi oppositiopuolueista. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei ole tyytyväinen Purran pohdiskeluihin.

– Purran ajama ruoan himoverottaminen köyhdyttäisi eniten pienituloisia, joiden tuloista huomattava osa menee ruokaan ja elintarvikkeisiin. Elinkustannuksien noususta kaikkein eniten kärsineet ihmiset ja perheet laitettaisiin nyt maksamaan hallituksen holtittomasta, rikkaita ja suuryrityksiä suosivasta talouspolitiikasta, Andersson sanoo tiedotteessaan.

Andersson toteaa, että arvonlisävero on kaikkein regressiivisin vero eli pienituloiset maksavat sitä suhteellisesti enemmän kuin hyvätuloiset.

– Perussuomalaisten vaalipuheet siitä, kuinka suomalaisten elinkustannukset on saatava kuriin, on lopullisesti heitetty roskakoriin, Andersson kuittaa.

EDUSKUNTA käsittelee tänään hallituksen esittämiä sosiaalietuuksien indeksijäädytyksiä. Myös tässä keskustelussa Purran arvonlisäveroavaus on jo ollut esillä.

– Tänään kuultiin uusi perussuomalaisten avaus, ruuan arvonlisäveron nosto. Tässä tilanteessa, jossa te leikkaatte nyt jo indeksejä ja teette historiallisen suuret leikkaukset perusturvaan, te nostatte ruuan hintaa Suomessa, joka on nyt jo EU-tasolla keskimääräistä korkeampi. Sain itse just viestin maatalouden tilasta, kuinka tuottajilla on tiukkaa, ja nyt te nostatte näitäkin hintoja, SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen sanoi täysistunnossa.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen kommentoi Demokraatille eduskunnassa Purran pohdintoja.

Mäkynen huomauttaa, että inflaatio oli lokakuussa vielä noin viidessä prosentissa eikä ole näköpiirissä, että korot kovin paljon ensi vuonna laskisivat, vaikka muu inflaatio vähän helpottaisikin. Lisäksi hallitus on tekemässä isoja jo käsittelyssä olevia sosiaaliturvaleikkauksia ja on tuomassa niitä lisää.

– Onhan tämä nyt aivan epäinhimillistä politiikkaa, hän jatkaa viitaten Purran mietintään ruoan arvonlisäveron nostosta.

Mäkynen nostaa esiin THL:n arvion, jonka mukaan köyhimmät kärsisivät Orpon hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista kaikkein eniten. THL:n mukaan leikkaukset voisivat siirtää noin 100 000 ihmistä laskennallisen toimeentulotuen piiriin.

– Näiden ihmisten kulutuksesta ihan kaikki menee ruokaan ja muihin perustarpeisiin. Silloin, kun niiden hintaa nostetaan, se on suoraan pois ihmisten perustarpeesta. Kyllähän tämä on tällaisena aikana aivan mahdoton ajatus ja myös perussuomalaisten vaaleja edeltävien puheiden perusteella aivan mahdoton ajatus. Kyllä Riikka Purra tässäkin näyttää kääntävän takkinsa aivan ennätysmäisesti, Mäkynen näkee puheet alvin nostosta.

MÄKYNEN sanoo, että SDP uudistaisi esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverojärjestelmää.

– Sieltä olisi 400 miljoonasta jopa 800 miljoonaan euroon saatavissa. Se on samaa kokoluokkaa kuin mitä alvin korotus todennäköisesti olisi, hän arvelee.

Mäkynen toteaa myös, että lisäksi SDP:llä on useita esityksiä liittyen parhaimmassa asemassa yhteiskunnassa olevien osallistamiseen valtiontalouden tasapainotustalkoisiin.

– Kyllä me tietysti näemme, että ne ovat paljon järkevämpiä ja oikeudenmukaisempia toteuttaa kuin lähteä ihmisten ruoan hintaa tämmöisessä tilanteessa nostamaan.

– Meidän vaihtoehdossa ei ole alvin korotuksia ollenkaan, ei ennen vaaleja eikä vaalien jälkeen, Mäkynen sanoo.

Lisätty ingressin toinen virke kello 16.37.