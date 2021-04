Pursimies katseli naisalaistensa vaatteidenvaihtoa, käski nostamaan paitaa – sakkoa tuli monista teoista

Helsingin hovioikeus on tuominnut tapahtuma-aikana Rannikkoprikaatin aliupseerikoulun kouluttajana Puolustusvoimissa työskennelleen noin 50-vuotiaan pursimiehen esimiesaseman väärinkäyttämisestä, kunnianloukkauksesta ja palvelusrikoksista.

Rangaistus on 60 päiväsakkoa, mistä hänen tuloillaan maksettavaa tulee 720 euroa. Pursimies on ollut pidätettynä virantoimituksesta tapahtumien jälkeen.

Hovioikeus katsoo, että pursimies oli vuonna 2019 Merivoimissa työskennellessään muun muassa katsellut naispuolisten varusmiesalaistensa vaatteidenvaihtoa, käskenyt naispuolista alaistaan nostamaan paitaansa, jotta näkee, näkyvätkö kylkiluut, ja käskenyt alaistaan pistämään itseensä tuntematonta lääkeainetta.

Pursimies oli myös tanssittanut naispuolisia alaisiaan, joista toisen hän oli vienyt ajoneuvolla yksin kasarmialueen ulkopuolelle.

– Tanssitettavaksi joutuminen on ollut kummassakin tilanteessa kohdehenkilön kannalta epäasiallista, ahdistavaa ja nöyryyttävää, mikä seuraus (syytetyn) on täytynyt ymmärtää tai mitä seurausta hänen on ainakin täytynyt pitää varsin todennäköisenä, hovioikeus kirjoittaa päätöksessään.