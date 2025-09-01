Putin puolusti Kiinassa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan – kehui Turkin Erdogania

Venäjän presidentti Vladimir Putin puolusti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan vieraillessaan Kiinassa Tianjinissa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa puhunut Putin syytti sodan alkamisesta jälleen länsimaita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putinin mukaan kriisi ei syntynyt Venäjän hyökkäyksestä, vaan sen aloitti vallankaappaus, jota länsimaat tukivat ja johon länsimaat provosoivat. Vallankaappauksella Putin viittasi Ukrainan talven 2013-2014 Euromaidaniksi kutsuttuihin mielenosoituksiin ja niitä seuranneeseen vallankumoukseen helmikuussa 2014.

Se sai alkunsa, kun Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovitsh kieltäytyi allekirjoittamasta EU:n kanssa valmiiksi neuvoteltua assosiaatio- ja vapaakauppasopimusta ja pyrki sen sijaan lähentymään taloudellisesti Venäjää.

- Toinen syy kriisiin ovat lännen jatkuvat yritykset vetää Ukraina Natoon, Putin sanoi.

PUTIN on toistellut samoja propagandalauseita yli kolme vuotta jatkuneen sodan alusta alkaen.

Putin tapasi maanantaina Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin. Kaksikko keskusteli muun muassa Ukrainan sodasta. Putin kehui Turkkia maan roolista välittäjänä Ukrainan ja Venäjän neuvotteluissa.

- Olen varma, että Turkin erikoisroolia näissä asioissa tullaan tarvitsemaan jatkossakin, Putin totesi.

Putin lisäsi, että Turkin Istanbulissa käydyt kolme Ukrainan ja Venäjän edustajien välistä neuvottelukierrosta ovat edistäneet asioita humanitaarisella saralla. Neuvotteluissa ei ole päästy lähemmäksi sodan päättymistä, vaan niissä on pääasiassa sovittu sotavankien vaihdoista.

Putin tapasi maanantaina myös Intian pääministerin Narendra Modin, jonka kanssa hänet kuvattiin käsi kädessä. Venäjän valtiollisen median mukaan Putin ja Modi viettivät lähes tunnin keskustellen Putinin panssaroidussa autossa ennen kaksikon virallista tapaamista.

- Keskustelut hänen kanssaan ovat aina avartavia, Modi kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Putinin on määrä tavata maanantaina myös Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Venäjä on hankkinut Iranilta lukuisia Shahed-lennokkeja, joilla se on iskenyt Ukrainaan jatkuvasti.

UKRAINA vetosi maanantaina Kiinaan, jotta se työskentelisi Putinin vierailun aikana rauhan saamiseksi Ukrainaan.

- Kiinan kansantasavallan merkittävän geopoliittisen roolin vuoksi toivoisimme Pekingin ottavan aktiivisemman roolin rauhan tuomisessa Ukrainaan YK:n peruskirjan kunnioittamisen pohjalta, Ukrainan ulkoministeriö totesi lausunnossaan.