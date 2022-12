Putinin mukaan Venäjä on avoin Ukrainan taistelut päättävälle sopimukselle

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Ukrainan taistelujen lopettamiseksi on viime kädessä päästävä sopimukseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putin kertoi tiedotustilaisuudessa, että Venäjä on valmis näihin sopimuksiin ja avoin niille. Putin korosti sanoneensa samaa jo monta kertaa.

Putin ei täsmentänyt, millaisiin rauhanehtoihin Venäjä olisi valmis suostumaan. Hän kuitenkin huomautti, että Venäjän ja Ukrainan välinen luottamus on tällä hetkellä nollilla.

Putin kommentoi Ukrainan tilannetta tiedotustilaisuudessa Kirgisiassa Euraasian talousunionin johtajien tapaamisen yhteydessä.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak kertoi marraskuussa, ettei Ukraina voi hyväksyä neuvotteluja, jotka eivät perustu Ukrainan suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Jermakin mukaan rauhanneuvottelujen mahdollistamiseksi Venäjän olisi ensimmäiseksi vedettävä kaikki joukkonsa Ukrainan alueelta.

Jermakin mukaan Venäjä ei ainakaan tuolloin ollut virallisesti ottanut yhteyttä Ukrainaan rauhanneuvotteluja koskien.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA Putin myös uhkasi Venäjän voivan vähentää öljyntuotantoaan vastauksena länsimaiden sopimalle 60 dollarin hintakatolle venäläisöljylle. Putin kutsui hintakattoa ”typeräksi päätökseksi”, joka on ”haitallinen globaaleille energiamarkkinoille”.

Presidentti kommentoi tiedotustilaisuudessa myös Yhdysvaltain ja Venäjän äskettäistä vankienvaihtoa, jossa Venäjällä tuomittu koripalloilija Brittney Griner pääsi vapauteen Yhdysvalloissa tuomiotaan suorittanutta asekauppiasta Viktor Boutia vastaan.

Putin kertoi, että vastaavat vankienvaihdot voisivat olla vastedeskin mahdollisia.

- Kaikki on mahdollista. Tämä oli neuvottelujen ja kompromissien tulos, Putin sanoi.

BRITTILEHTI Guardianin mukaan Ukrainan energiayhtiö Energoatom syyttää Venäjän joukkoja kahden ukrainalaistyöntekijän sieppaamisesta Venäjän miehittämältä Zaporizhzhian suljetulta ydinvoimalalta. Heidän kerrotaan joutuneen pahoinpidellyiksi ennen sieppaamistaan. Energoatomin mukaan työntekijät ovat voimalalla johtavassa asemassa. Lisäksi kolmannen työntekijän kerrotaan joutuneen pidätetyksi.

Torstaina Energoatom kertoi Venäjän joukkojen asentaneen useita raketinheittimiä Zaporizhzhjan ydinvoimalan alueelle. Asiasta kertoi Guardian.

Tämä on herättänyt huolta ydinonnettomuuden mahdollisuudesta sekä siitä, että Venäjä aikoisi käyttää ydinvoimalaa hyökkäysalustana.

Euroopan suurimman ydinvoimalan kaikki kuusi reaktoria on suljettu, minkä on arvioitu vähentävän säteilyvuodon riskiä.

Energoatomin tiedotteen mukaan ydinvoimalaa miehittävät venäläisjoukot ovat sijoittaneet useita Grad-raketinheittimiä lähelle yhtä voimalan ydinreaktoreista uusissa, venäläisten salaa rakentamissa suojissa.

Väitteitä ei ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.

BRITANNIAN sotilastiedustelu arvioi Venäjän saaneen Iranilta käyttöönsä taas uusia lennokkeja. Britannian puolustusministeriön päivittäisen katsauksen mukaan Ukrainasta on raportoitu kolmen viikon tauon jälkeen jälleen sekä lennokki-iskuista että alas ammutuista lennokeista.

Jos tiedot tämän viikon iskuista vahvistuvat, kyseessä on ensimmäinen kerta sitten 17. marraskuuta, kun Ukrainassa on todistettavasti käytetty iranilaislennokkeja. Brittiarvion mukaan Venäjä ilmeisesti ehti jo käyttää loppuun aiemmin Iranilta hankkimansa lennokit ja on nyt saanut täydennyksiä varastoihinsa.

YHDYSVALTAIN ja Venäjän edustajat tapasivat toisiaan tänään Istanbulissa. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian. Ennakkoon ilmoitettiin, että kokouksen asialistalla olisi ainakin keskustelua viisumeista, suurlähetystöjen henkilöstömäärästä ja muista tarkemmin määrittelemättömistä asioista.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov korosti, että kyseessä oli tekninen kokous, eikä sitä pidä pitää merkkinä siitä, että osapuolet olisivat valmiita jatkamaan keskustelua ”tärkeistä kysymyksistä”.

Yhdysvaltain suurlähetystön edustajan mukaan kokous sisälsi vain suppean määrän maiden kahdenvälisiä kysymyksiä. Edustajan mukaan kokouksessa ei esimerkiksi keskusteltu Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

Juttua muokattu 9.12. klo 18.12: uutista täydennetty kauttaaltaan.