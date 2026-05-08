8.5.2026 13:40 ・ Päivitetty: 8.5.2026 13:40
Putinin perjantain tulitauko kuivui kokoon
Venäjän ja Ukrainan välillä oli perjantaina voimassa ainoastaan sanallinen tulitauko. Tekoihin saakka se ei yltänyt, sillä osapuolet jatkoivat niin kiivasta ilmasotaa kuin hyökkäyksiä rintamalla.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukraina taas oli ilmoittanut aiemmin viikolla omasta tulitauostaan, joka alkoi keskiviikkona.
Ukrainan mukaan Putinin julistaman tulitauon ainoa tarkoitus on turvata toisen maailmansodan loppumista Moskovassa juhlistava voitonpäivän paraati lauantaina. Venäjä on uhannut Ukrainaa massiivisilla ilmaiskuilla Kiovan keskustaan, jos Ukraina häiritsee paraatia.
VENÄJÄ on kehottanut muun muassa ulkomaisia diplomaatteja poistumaan hyvissä ajoin Kiovasta.
Kiovan asukkaita Venäjän uhkaukset eivät hetkauttaneet.
- Enintään menen väestösuojaan, sen kummempiin toimiin en ryhdy. Vaikka emme iskisikään, niin ne iskevät kuitenkin, perusteli Kiovassa asuva insinööri Viktoria Dorofeeva, 30,
