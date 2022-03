”Pystyn helposti olemaan ostamatta mitään tuotteitanne” – boikottimyrskyn keskellä on nyt leipomotoiminnan jatkumisesta Venäjällä kertonut Fazer

Venäjän hyökättyä Ukrainaan useat suomalaisyritykset ovat kertoneet lopettavansa toimintojaan Venäjällä tai ilmoittaneet lopettavansa tuotteidensa viennin maahan. Yritysten toimintaa seuraavat kuluttajat ovat myös ottaneet vahvasti kantaa ilmoittamalla boikotoivansa yrityksiä, jotka eivät ole toimineet näin. Nyt boikottimyrskyn silmässä on Fazer. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Viime viikolla yhtiö ilmoitti viennin keskeyttämisestä Venäjälle. Fazer sanoi tiedotteessa yhtiön tuomitsevan jyrkästi Ukrainan sodan. Yhtiö kertoi viennin Venäjälle koostuneen makeis- ja myllytuotteista, joiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on ollut noin 12,5 miljoonaa euroa. Kuluttajat kuitenkin heräsivät kysymään, mitä yhtiö aikoo tehdä leipomotoiminnalleen Venäjällä. Fazer julkaisi asiasta tiedotteen perjantaina.

– Tämä on kysymys, johon ei ole helppoa ratkaisua. Joillakin toimialoilla nopeat reaktiot ovat mahdollisia, mutta esimerkiksi elintarvikealaa koskee erityiset velvoitteet. Katsomme asiaa myös inhimillisestä näkökulmasta: leipä on peruselintarvike ja äkillinen valmistuksen lopettaminen aiheuttaisi isoja humanitäärisiä ongelmia siviiliväestölle Pietarissa ja Moskovassa, tiedotteessa sanottiin.

Fazerin linjaus herätti voimakkaan vastareaktion. Moni huomautti Ukrainan siviiliväestön humanitäärisestä kriisistä. Fazerin boikotoimisesta on tviitannut muiden muassa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

– Hyvä Fazer Suomi, Te ”katsotte asiaa myös inhimillisestä näkökulmasta”. Niin minäkin. Pystyn HELPOSTI olemaan ostamatta mitään tuotteitanne. Boikotoin tuotteitanne, koska kannan huolta siviiliväestön isoista ongelmista UKRAINASSA, Rytkönen tviittaa.

Twitterissä on kiinnitetty huomiota myös siihen, että perjantaina julkaistun tiedotteen sanamuoto ”isoja humanitäärisiä ongelmia” on muuttunut muotoon ”isoja ongelmia”. Tiedotteen alkuperäinen sanamuoto löytyy sen pohjalta kirjoitetuista uutisista, esimerkiksi Taloussanomista. Asiasta on huomauttanut muiden muassa toimittaja Tommi Parkkonen sekä SDP:n Helsingin piirin 1.varapuheenjohtaja Olli-Pekka Koljonen. Koljonen nostaa esiin myös Fazerin verkkosivuilla listatut arvot.

– Fazer kertoo sivuillaan: ”Arvostamme valinnanvapautta ja vapautta olla oma itsensä. Vaalimme monimuotoisuutta ja osallisuutta ja kunnioitamme jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia.” Millä tavalla liiketoimintanne Venäjällä toteuttaa näitä arvoja?

Fazer kertoi voimakkaita reaktioita herättäneessä tiedotteessaan myös, että Venäjän leipomot toimivat täysin paikallisesti.

– Meitä ja yrityksen paikallista johtoa sitoo edelleen velvollisuus noudattaa lainsäädäntöä ja meillä on vastuu henkilöstöstämme. Venäjän vastasanktiot ja niihin liittyvä toimialakohtainen lainsäädäntö tekevät rakenteelliset ja omistukseen liittyvät muutokset erittäin hankaliksi ja meidän täytyy etsiä sen mukaisia ratkaisuja, tiedotteessa lukee.

Boikotteja myös perutaan

Yhtä lailla, kun kuluttajat kertovat lähtevänsä mukaan boikotteihin, he auliisti myös ilmoittavat luopuvansa niistä. Esimerkiksi lauantaina sosiaalisessa mediassa kiitosta – ja tukun ilmoituksia perutuista boikoteista – sai panimoyhtiö Olvi. Yhtiö tiedotti lauantaina lopettavansa viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle sekä aloittavansa vetäytymisen Valko-Venäjältä.

– Tilanne Ukrainassa on äärimmäisen vakava ja ajatuksemme ovat sodasta kärsivien ukrainalaisten puolella. Tuomitsemme jyrkästi hyökkäyksen Ukrainaan. Olemme sitoutuneet toimimaan Olvin arvojen mukaisesti, ja tämä on ainoa järkevä päätös pitkäjänteisen ja vastuullisen toiminnan varmistamiseksi, Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Hakkarainen sanoi tiedotteessa.

Olvi kertoo tiedotteessaan, että vetäytymisen suunnittelu aloitetaan välittömästi ”samalla, kun huolehditaan henkilöstöstä”. Olvi-konserniin kuuluva valkovenäläinen tytäryhtiö Lidskoe Pivo työllistää Lidan kaupungissa 840 ihmistä. Olvin mukaan tytäryhtiön henkilöstön toimeentulo turvataan toistaiseksi.

Perjantaina puolestaan kuluttajien boikottien ikeestä pääsi S-ryhmä, joka ilmoitti luopuvansa liiketoiminnasta Venäjällä. SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa ja kolme Sokos Hotellia ja yhteensä noin 1000 työntekijää. Jo aiemmin yritys oli ilmoittanut poistavansa venäläistä alkuperää olevat vähittäiskauppamyynnissä olevat tuotteet marketiensa ketjuvalikoimista Suomessa.