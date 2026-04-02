Pysyvät työsuhteet lisääntyivät – mutta vain palkansaajamiehillä

Jatkuvissa työsuhteissa olevien palkansaajien määrä kasvoi viime vuonna 14 000:lla edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Jatkuvat työsuhteet lisääntyivät vain miespalkansaajilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaikista työsuhteista jatkuvia oli 85 prosenttia ja määräaikaisia 15 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin määräaikaisten työsuhteiden osuus oli 16 prosenttia.

Viime vuonna Suomessa oli lähes 2,3 miljoonaa palkansaajaa, joista jatkuvassa työsuhteessa oli 1,9 miljoonaa ihmistä.

Määräaikaisessa työsuhteissa olevista 11 prosenttia ei halunnut vakituista työsuhdetta.

Määräaikaisissa työsuhteissa oli viime vuonna 24 000 ihmistä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaiset työsuhteet ovat olleet yleisempiä naisilla kuin miehillä. Vuonna 2025 miespalkansaajista 13 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa, naispalkansaajista 18 prosenttia.

Kymmenen viime vuoden aikana sukupuolten väliset erot määräaikaisten työsuhteiden yleisyydessä ovat pysyneet samoina. Määräaikaisten työsuhteiden osuus miehillä on vaihdellut vuosien 2016-25 aikana 13-15 prosentin välillä, kun naisten kohdalla osuus on vaihdellut 18-20 prosentin välillä, Tilastokeskus kertoo.

VIIME VUONNA pysyvän työn puute oli syy määräaikaiseen työsuhteeseen 222 000 ihmisellä. Heistä naisia oli 136 000 ja miehiä 86 000.

Vakinaisen työsuhteen haluavista määräaikaisista suurin ikäryhmä oli 25-34-vuotiaat, joita oli 69 000 ihmistä.

Pysyvän työn puute oli yleisin syy määräaikaiseen työsuhteeseen kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 65-74-vuotiaissa.

Määräaikaisessa työsuhteissa olevista 11 prosenttia eli 37 000 ihmistä ei halunnut vakituista työsuhdetta. Heistä suurin osa eli 18 000 oli alle 25-vuotiaita.

Palkansaajia, joiden työsuhde oli kestänyt alle vuoden, oli viime vuonna 400 000, mikä oli 38 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Viime vuonna osa-aikatyötä teki 504 000 työllistä, mikä on 11 000 enemmän kuin vuonna 2024. Osa-aikatyötä teki runsas puolet 15-24-vuotiaista palkansaajista, ja 65-74-vuotiaista palkansaajista 61 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti.