Yhdysvaltain tunnetuimpiin musiikkivaikuttajiin ja tuottajiin kuulunut Quincy Jones on kuollut, hänen edustajansa kertoo.

Jones oli 91-vuotias. Hän kuoli kotonaan Los Angelesissa eilen.

- Tänään sydämemme on täysi, mutta murtunut, koska joudumme kertomaan uutisen isämme ja veljemme Quincy Jonesin poismenosta. Vaikka tämä on perheellemme suunnaton menetys, tulemme muistamaan hänen uskomattoman elämänsä samalla tietäen, että toista hänen kaltaistaan ei tule, perheen tiedotteessa sanottiin brittilehti Guardianin mukaan.

Jonesin laaja-alaisuus sekä muusikkona että tuottajana oli huikea. Häntä pidetäänkin yleisesti yhtenä 1900-luvun muuntautumiskykyisimmistä musiikkivaikuttajista, joka oman musiikkinsa lisäksi tuotti muun muassa Frank Sinatraa, Aretha Franklinia ja Donna Summeria.

Parhaiten Jones kuitenkin muistettaneen yhteistyöstään edesmenneen popin supertähden Michael Jacksonin kanssa. Hän tuotti Jacksonin maailmanlaajuiseen maineeseen nostaneen albumikolmikon Off the Wall, Thriller ja Bad.

JONES teki myös elokuvamusiikkia kymmeniin elokuviin ja televisiosarjoihin. Muusikkona hän oli multi-instrumentalisti, jonka keskeiset soittimet olivat trumpetti ja piano.

Jonesin laaja-alaisuudesta muusikkona kertoi myös hänen oma tunnettu repliikkinsä.

- Kun musiikista kirjoitetaan, jazz on tässä laatikossa, r&b on tuossa laatikossa ja pop jälleen yhdessä laatikossa. Me sen sijaan teimme kaikkea.

Jones ehti saada elämänsä aikana kolmanneksi eniten Grammy-musiikkipalkintoehdokkuuksia Jay-Z:n ja Beyoncén jälkeen, yhteensä 80. Hän voitti palkinnon 28 kertaa.

Jones oli naimissa kolmasti. Kaikki liitot päättyivät eroon, viimeinen vuonna 1989. Jonesia jäi kaipaamaan seitsemän lasta.

Uutista täydennetty klo 11.37