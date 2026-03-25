Rahalla saatavat korkeakoulututkinnot eivät kuulu Suomeen

Oikeistohallitus on valmistelemassa eriarvoistavaa uudistusta, joka toisi Suomeen maksulliset korkeakoulututkinnot. Useita kirjoittajia

Uudistuksen jälkeen hyvätuloiset perheet voisivat jatkossa ostaa lapsensa korkeakouluun, kun muut opiskelijat kilpailisivat opiskelupaikoista valintakokeissa ja ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla.

Tämä olisi perustavanlaatuinen, eriarvoistava muutos suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Sitä valmistellaan ilman riittävää vuoropuhelua opiskelijoiden ja korkeakoulujen kanssa.

Opiskelijajärjestöt, SYL, SAMOK, Lukiolaiset, SAKKI ja OSKU, sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostot UNIFI ja Arene ovatkin todenneet uudistuksen olevan ongelmallinen.

Ne ovat varoittaneet, että uudistusta ei tule tehdä kiireellä, ilman huolellista selvitystä ja laajaa yhteiskunnallista keskustelua, kuten Orpon-Purran hallitus nyt tekee.

KOULUTUSPOLITIIKKAA ei voi Suomessa rakentaa ilman niitä, joita päätökset koskevat.

Demariopiskelijat ja Demarinaiset kritisoivat suomalaisen koulutuspolitiikan kulmakivien, maksuttomuuden ja yhdenvertaisuuden, murentamista. Hätäisesti tehty ehdotus, joka väistämättä johtaa eriarvoistavaan koulutusjärjestelmään, ei ansaitse saada eduskunnan siunausta.

Vaadimme, että maksullisten korkeakoulututkintojen valmistelutyö tulee keskeyttää ja resurssit ohjata olemassa olevan koulutusjärjestelmän kehittämiseen, sekä opiskelupaikkojen ja korkeakoulutuksen rahoituksen riittävyyteen.

Miku Kuuskorpi

puheenjohtaja, Demariopiskelijat

Miina-Anniina Heiskanen

2. varapuheenjohtaja, Demarinaiset