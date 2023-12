Rajavartiolaitoksen arvio: ”Alue itärajan takana ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä”

Itärajan läheisyyteen Venäjälle on jäänyt ihmisiä, jotka mahdollisesti yrittävät päästä turvapaikanhakijoina Suomeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin arvioitiin Rajavartiolaitoksesta torstaina. Osa on sen sijaan siirretty arvioiden mukaan muualle sen jälkeen, kun Suomen itäraja suljettiin kokonaan viime viikolla.

- Alue itärajan takana ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä, majuri Ville Joskitt Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoi tiedotustilaisuudessa.

He pääsisivät hänen mukaansa muutamassa päivässä siirtymään Suomen rajalle.

Viranomaiset kertoivat Suomen itärajan tilanteesta ensi kertaa marraskuun alkupuolella. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille alkoi saapua Venäjältä poikkeuksellisen paljon kolmansien maiden kansalaisia, joilla ei ollut tarvittavia matkustusasiakirjoja.

Rajavartiolaitos varautuu siihen, että ilmiö leviää maastorajalle eli rajanylityspaikkojen välisille alueille.

- Ilmiön leviäminen maastorajalle on edelleen yksi aivan mahdollinen tilannekehitys, mihin ainakin Rajavartiolaitoksessa pitää varautua, Joskitt sanoi.

Maastoraja Suomen ja Venäjän välillä eli raja-asemien välillä on toistaiseksi ollut rauhallinen. Laittomia ylityksiä on havaittu muutama marraskuun puolivälissä Kaakkois-Suomessa.

RAJAVARTIOLAITOS järjesti yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin kanssa tiedotustilaisuuden itärajan tilanteesta Vaalimaan raja-asemalla Kaakkois-Suomessa. Frontexin tehtäviin kuuluu muun muassa auttaa EU- ja Schengen-maita valvomaan EU:n ulkorajoja ja torjumaan valtioiden rajat ylittäviä rikoksia.

”Kaikki lisäapu on todella arvokasta.”

Frontexilta on ollut Suomessa 50 rajavartijaa ja muuta työntekijää auttamassa suomalaisia itärajan valvonnassa viime viikon keskiviikosta lähtien. Joskittin mukaan Frontexin apu ei ole ollut kriittistä vaan rajaa pystyttäisiin valvomaan myös pelkästään omin voimin. Avunpyynnön taustalla on se, että Rajavartiolaitos varautuu paineen itärajalla jatkuvan pitkään.

- Jos rajavalvontaa täytyy vahvistaa kuukausi kuukauden jälkeen jopa ensi kesään asti, kaikki lisäapu on todella arvokasta.

Joskittin mukaan yhteistyö Frontexin kanssa on sujunut hyvin. Myös Frontexin viestinnästä vastaava edustaja Piotr Switalski kehui Frontexin ja Suomen rajavartijoiden yhteistyötä erinomaiseksi.

- Ensivaikutelma on erittäin hyvä.

Itärajaa on valvottu normaalia tehokkaammin jo marraskuun alusta alkaen.

VALTAOSA Frontexin työntekijöistä on rajavartijoita, joiden on tarkoitus valvoa maastorajaa suomalaisten rajavartijoiden johtamina. Heidän on näillä näkymin tarkoitus olla Suomessa noin kahden kuukauden ajan. Frontexillä on kuitenkin valmius auttaa myös pidempään, jos Suomi päättää pyytää apua.

Vain etunimellään esiintyvä ranskalainen Gregory tuli viime viikolla Suomeen. Hän kuuluu henkilöstöön, joka lähetetään EU:n jäsenvaltiosta virastoon pidempiaikaisiin tehtäviin. Hän on työskennellyt aiemmin muissakin maissa.

- Tulen suoraan Kreikasta, joten sää muuttui ainakin suuresti, hän sanoi STT:lle tiedotustilaisuuden yhteydessä.

Hän toivoo, että ehtii myöhemmin tutustua Suomen kauniisiin maisemiin. Ensimmäinen viikko on mennyt tiiviisti töiden parissa.

Octavian Romaniasta kertoo, että on ollut Suomessa Frontexin edustajana jo toukokuusta.

- Meidät on otettu vastaan hyvin lämpimästi Suomessa.

Hän sanoo yllättyneensä siitä, että kaikki puhuvat hyvää englantia.

Saila Kiuttu / STT