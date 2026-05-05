5.5.2026 12:17 ・ Päivitetty: 5.5.2026 12:30

Rajavartiolaitos: Suomen ilmatilan loukkaamisesta epäillyt droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Droonit havaittiin Kaakois-Suomessa. Kuvassa rajavyöhyke itäisellä Suomenlahdella.

Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan, että sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle.

Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti sunnuntaina viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella.

Puolustusvoimat ilmoitti sunnuntaina, että aluelennonjohto oli perustanut sunnuntaina Kotkan ja Haminan merialueille väliaikaisen ilmailun rajoitusalueen Ilmavoimien esityksestä. Väliaikainen rajoitusalue oli sunnuntaina voimassa kello 1.57-8.00 välisen ajan.

Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa.

Keskusrikospoliisi (KRP) ja Rajavartiolaitos ovat perustaneet tutkintaryhmän maaliskuun tapausten selvittämiseksi. KRP tutkii asiaa törkeänä yleisvaaran tuottamuksena ja Rajavartiolaitos vastaa alueloukkausten tutkinnasta.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 15.30.

