Raju väite: Yksikään maa, edes pohjoismaat, ei saavuta sukupuolten tasa-arvoa vielä aikoihin

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa sovittu sukupuolten tasa-arvo ei toteudu yhdessäkään maailman valtiossa vuoteen 2030 mennessä, Plan International varoittaa Maailman talousfoorumin alla. Plan esittää Davosiin kerääntyville talousvaikuttajille kuutta toimea, joilla tasa-arvokuilua voidaan kaventaa.

Haitalliset sukupuolinormit estävät tyttöjä ja naisia saavuttamasta tasa-arvoa kaikkialla maailmassa.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin Maailman talousfoorumin (23.–26.2.) alla tekemä analyysi osoittaa, etteivät edes tasa-arvon kärkimaina pidetyt maat saavuta sukupuolten välistä tasa-arvoa vuoteen 2030 mennessä.

– Pohjoismaiden kaltaiset maat ovat sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijöitä niiden erinomaisten syrjintää koskevien lakien ja ohjelmien sekä naisten korkean työssäkäynnin vuoksi, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.

Nämä toimet eivät kuitenkaan riitä, Heinänen korostaa.

– Yksikään maa ei pääse lähellekään todellista sukupuolten tasa-arvoa, elleivät ne puutu lakien lisäksi sosiaalisiin normeihin.

Sukupuolinormit rajoittavat tyttöjen elämää syntymästä asti

Käyttäytymistä, arvoja ja esimerkiksi ammatinvalintaa koskevat odotukset ja sukupuolinormit määrittelevät tyttöjen ja poikien käyttäytymistä syntymästä asti. Näin tapahtuu kaikkialla maailmassa. Ahtaat sosiaaliset normit rajoittavat valinnan mahdollisuuksia sekä ylläpitävät naisiin kohdistuvan väkivallan kulttuuria. Ne ovat haitallisia kaikille, mutta erityisesti niistä kärsivät tytöt ja naiset.

Suomessa 46,7 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Australiassa 57 prosenttia, Yhdysvalloissa 55 prosenttia ja Tanskassa 50 prosenttia naisista on kokenut fyysistä tai henkistä väkivaltaa.

Suomessa 86 prosenttia naisista laittaa ruokaa tai tekee muita kotitöitä joka päivä, kun taas miehistä niitä tekee 57 prosenttia. Saksassa vastaava luku on 72-29.

Myös koulutusalat ja ammatit ovat jakautuneita. Suomessa peruskoulun jälkeisen tekniikan alan tutkinnon suorittaneista naisia on vain 16,1 %, terveys- ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneista puolestaan vain 11,5 % on miehiä. Ruotsissa IT-alalla, televiestinnässä, matemaattisilla aloilla tai teknologian parissa työskentelevistä vain 22 prosenttia on naisia.

– Kaikkialla maailmassa naiset kohtaavat edelleen pelottavan paljon syrjintää ja väkivaltaa, hoitavat pääosan kotitöistä ja jäävät jälkeen digitaalisessa lukutaidossa, Heinänen sanoo.

Kuilu sukupuolten välillä kasvoi ensimmäistä kertaa

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joista maailman johtajat sopivat vuonna 2015.

Erityisen huonosti sukupuolten tasa-arvo toteutuu niissä 56 kehitysmaassa, joissa Plan International työskentelee.

Viime vuonna sukupuolten välinen tasa-arvokuilu kasvoi ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun tilastoja alettiin kerätä. Kuilun umpeen kuromiseen menisi nykytahdilla sata vuotta aiemman 83 vuoden sijaan.

Jotta kuilun umpeutumista voidaan nopeuttaa, Plan International kehottaa Sveitsin Davosiin kerääntyviä liike-elämän johtajia tukemaan aloitteita, joilla puututaan tyttöjen ja naisten kohtaamiin haitallisiin sosiaalisiin normeihin.

– Edistämään nollatoleranssia häirinnän ja sukupuoleen perustuvan väkivallan suhteen sekä luomaan työpaikoille ympäristön, jossa naiset voivat ilmoittaa haitallisista sukupuoleen liittyvistä normeista ilman pelkoa kielteisistä seuraamuksista.

– Lopettamaan haitallisia sukupuolistereotypioita hyödyntävän markkinoinnin ja mainokset sekä sitoutumaan kampanjoihin, jotka muuttavat käsityksiä tyttöjen ja naisten roolista työelämässä ja yhteiskunnassa.

luomaan turvallisia ja perheystävällisiä työpaikkoja, joissa tuetaan joustavia työjärjestelyjä ja kannustetaan miehiä osallistumaan lastenhoitoon.

– Varmistamaan, etteivät sukupuoleen liittyvät asenteet estä palkkaamista tai etenemistä uralla.

luomaan tytöille ja naisille mentorointiohjelmia, erityisesti miesvaltaisilla aloilla, kuten tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT), luonnontieteissä sekä teknologiassa. Yksityissektorilla on avainrooli haitallisten sukupuolinormien purkamisessa, Heinänen korostaa.

– Todellinen muutos syntyy vain jos yksityissektori tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, hallitusten ja median kanssa puuttuakseen haitallisiin sukupuolinormeihin.